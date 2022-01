Test dei Pensieri Ossessivi | Quale tipo di pensieri fa male alla tua anima?

Con il test dei pensieri ossessivi cercheremo di comunicare direttamente con il tuo inconscio per capire quali pensieri ti rendono infelice e in che modo potresti liberartene.

I pensieri ossessivi si generano nel momento in cui la mente entra in un circolo vizioso e torna ogni giorno, magari più volte al giorno, sugli stessi pensieri e sulle stesse considerazioni.

Paradossalmente, i pensieri ossessivi non sono sempre negativi. Quando si è innamorati, per esempio, l’amore o la persona amata sono pensieri ossessivi che però il linguaggio comune definisce “pensieri fissi” con un’accezione positiva.

Se i pensieri fissi tolgono energia mentale, diminuiscono la capacità di concentrazione e mettono in pericolo l’autostima della persona che li nutre, i pensieri “fissi” invece sembrano moltiplicare le energie e l’entusiasmo.

Purtroppo tra pensieri ossessivi positivi e negativi la differenza è davvero molto sottile ed è semplice che gli uni si trasformino negli altri senza che ce ne rendiamo conto. Questo test servirà proprio a capire in quale stato di “efficienza” si trova la tua mente e se ci sono pensieri ossessivi che ti tolgono energie e ti impediscono di essere serena.

Test dei Pensieri Ossessivi

Per eseguire questo test dovrai osservare l’immagine per alcuni secondi, fino a prendere coscienza di tutti i dettagli che la compongono. Dopo averli esaminati dovrai scegliere l’elemento che ti ha colpito di più o quello a cui ti senti più affine. Dopo averlo fatto potrai leggere il profilo corrispondente e scoprire quali sono i pensieri che ossessionano la tua mente.

1 – Le Stelle Cadenti

Le stelle cadenti rappresentano da sempre i desideri degli uomini, che affidano al cielo le proprie speranze. Coloro che credono alle stelle cadenti e all’influenza del cielo sulle nostre azioni sono anche coloro che hanno una particolare inclinazione verso il soprannaturale.

Se hai scelto questo elemento del dipinto significa che a volte hai l’impressione che la tua vita non sia sotto il tuo controllo e che, al contrario, qualsiasi cosa tu faccia non hai mai la possibilità di cambiare radicalmente il tuo destino.

Il tuo pensiero ossessivo è la sfortuna: hai sempre paura che la mala sorte sia in agguato e che il destino possa rovinare i tuoi progetti.

Cerca di uscire da questo tipo di visione: la verità è che, come dicevano gli antichi romani, l’uomo è il principale artefice della sua sorte. L’universo non si accanisce contro di te: cerca di guardare al futuro con maggiore fiducia!

2 – La Luna Orizzontale

In questo dipinto la falce della Luna è orizzontale, non si trova in verticale come dovrebbe essere. A causa della sua posizione e delle sue dimensioni particolari, in questo dipinto la Luna “incombe” sulla testa della donna protagonista, diventando quasi parte di essa.

Da sempre la Luna è simbolo di incostanza e di mistero, di magia e di pericolo. Se hai scelto proprio questo elemento il tuo pensiero ossessivo sono le infinite possibilità che si dipanano lungo il cammino di ogni essere umano.

Ad assorbire gran parte delle tue energie mentali è il pensiero di quello che potrebbe accadere, delle incognite che incombono sul tuo futuro. Una delle attività a cui ti dedichi più spesso è il tentativo di prevedere tutti i possibili scenari per fare la scelta migliore possibile. Purtroppo a volte pensare troppo alle conseguenze delle scelte non fa altro che ritardare la scelta o addirittura renderla impossibile! Forse soffri di ansia anticipatoria: esistono molte strategie per gestirla!

3 – La Donna

La donna è senza alcun dubbio il personaggio protagonista di questo dipinto di Rafal Olbinski. È caratterizzata da un’espressione estremamente assorta, che sembra intenta a osservare lo spettatore.

Se hai scelto proprio la donna protagonista del dipinto significa che non ti lasci possedere e schiacciare dai pensieri ossessivi. Sei in grado di mantenere la tua serenità mentale e di “tenere a bada” tutto ciò che corrode la tua lucidità.

La tua forte volontà ti permette di rimanere sempre il controllo dei tuoi pensieri e anche dei tuoi stati d’animo. Si tratta di una qualità assolutamente essenziale per riuscire a rimanere lucida davanti a qualsiasi imprevisto o avversità: cerca di coltivarla per tutta la vita!

4 – Il Profilo nel Cielo

Il profilo nel cielo è un profilo maschile che guarda verso il basso. Il suo sguardo sembra impassibile e assorto, ma è rivolto verso la donna.

In tutte le culture del mondo il divino abita il cielo, quindi è abbastanza semplice immaginare che l’artista autore del dipinto abbia voluto rappresentare in questo modo lo sguardo divino sulle azioni degli uomini.

Se hai scelto questo elemento significa che il tuo pensiero ossessivo è il giudizio superiore. Tutte le tue azioni, da quelle più importanti a quelle più insignificanti sono sempre analizzate nei minimi dettagli: il tuo obiettivo è metterti al riparo da eventuali giudizi negativi e soprattutto sentirti “in pace con la coscienza”.

In realtà hai talmente interiorizzato il giudizio da essere diventata il più crudele giudice di te stessa. Questo ti sottrae tantissime energie e tantissimo entusiasmo, quindi fare le cose per te diventa via via più difficile. Il nostro consiglio è di cominciare a essere più gentile con te stessa, cercando di esaltare gli obiettivi che raggiungi e i pregi della tua personalità invece che sottolineare soltanto i tuoi fallimenti e le cose che avresti potuto fare meglio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.