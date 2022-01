Ecco i cinque segni che scappano sempre dalle relazioni

Impossibile cercare di “tenerli al guinzaglio”: ci sono dei segni zodiacali che scappano sempre dalle relazioni, anche quando le hanno volute loro in primis! Scopriamo immediatamente quali sono!

Va bene che questo amore non deve essere una camera a gas ma a tutto c’è un limite, non trovate?

Ci sono dei segni zodiacali che, poco importa quanto hanno insistito per avere una relazione con voi, appena si fidanzano… sentono il bisogno di fuggire a gambe levate!

Ovviamente, avere a che fare con qualcuno così è particolarmente difficile (ehm, per non dire impossibile).

Che ne dici di scoprire chi sono gli “infingardi” grazie alla nostra classifica di oggi dell’oroscopo?

I segni zodiacali che scappano sempre dalle relazioni: scopri se il tuo partner è nella classifica di oggi

Ebbene sì, esistono persone che non fanno altro che alludere al fatto che vorrebbero stare con te e si struggono ai tuoi piedi salvo poi… beh, fuggire a gambe levate appena sei disponibile!

Ehi ma come è possibile?

Semplice, sono nella classifica dell’oroscopo di oggi, quella che si occupa dei segni zodiacali che scappano sempre dalle relazioni.

Ci sono persone, infatti, che non possono proprio fare a meno di sentirsi intrappolate appena si profila all’orizzonte una relazione sentimentale.

E dire che proprio loro sembravano entusiasti e non facevano altro che cercare di convincerti a metterti con loro! Perché “spariscono” all’improvviso? Il motivo potrebbe essere legato anche (ma non solo) al loro segno zodiacale: ecco la classifica di oggi!

Scorpione: quinto posto

Anche se sono generalmente persone molto amanti della propria famiglia e estremamente gelosi dei legami che riescono ad instaurare, i nati sotto il segno dello Scorpione sono persone che si spaventano molto agli inizi delle relazioni!

Lo Scorpione, infatti, è un segno estremamente passionale e, diciamocelo, anche un poco egoista. I nati sotto questo segno credono, quindi, di essere persone nate semplicemente per la caccia, per essere libere e non avere mai problemi. Una relazione, almeno all’inizio, farà loro sempre paura!

Sagittario: quarto posto

Che sorpresa trovare i Sagittario nella classifica dei segni zodiacali che scappano dalle relazioni, vero? Ma come sorpresa, ormai dovreste conoscerli bene i Sagittario: sono tra le persone più indipendenti dell’Universo!

I Sagittario, infatti, sono persone che riescono a mascherare spesso e volentieri il loro desiderio di libertà ed indipendenza. Sono teneri, certo, anche giocherelloni e simpatici ma non sono dei gran fan delle relazioni sentimentali!

Se possono evitarle, almeno all’inizio, fanno di tutto per rifuggire: hanno solo troppa paura dei sentimenti, non possono proprio farci nulla!

Leone: terzo posto

Ci sono persone che, dei Leoni, hanno visto sempre e solo la schiena. Il motivo? Il Leone in questione stava scappando a gambe levate da una possibile relazione!

Scherzi a parte, cari Leone, sapete benissimo di essere persone che scappano sempre quando c’è una relazione: non potete farci niente!

Stuzzicate gli altri, gli fate credere che ci sia qualcosa e quando poi si tratta di concretizzare il tutto, ecco che vi tirate indietro. Ma perché lo fate?

Probabilmente il motivo principale ha a che vedere con il vostro orgoglio: pensate che se vi “immischierete” con l’amore, finirete per esserne scottati e dover soffrire anche e soprattutto di fronte agli altri. Sia mai!

Ariete: secondo posto

Che gli Ariete siano nella classifica dei segni zodiacali che scappano dalle relazioni non ci sorprende ma addirittura al secondo posto forse ci sembra esagerato, no?

Ebbene, la verità sugli Ariete è proprio questa: hanno il terrore delle relazioni, di qualsiasi tipo e proprio per questo motivo si comportano in maniera veramente incoerente a volte!

Gli Ariete, infatti, sono persone spesso veramente molto affascinanti e che hanno ai loro piedi una vera e propria corte di spasimanti.

Nessun problema in questo se non fosse che gli Ariete stuzzicano, in continuazione, ognuno facendo spesso credere agli altri che non vedono l’ora di essere fidanzati.

La verità, poi, è un’altra.

Gli Ariete scelgono spesso (e volentieri) situazioni complicate, dove non devono esporsi in prima persona. Hanno paura delle relazioni vere e quando gli si parano davanti trovano tutti i motivi per fuggire: insomma, non possono farci niente almeno fino a che non incontrano qualcuno paziente abbastanza da… sopportarli!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che scappano dalle relazioni

Cari Gemelli, non fate quella faccia sorpresa, per favore!

Sapete benissimo di essere i re e le regine della confusione, soprattutto in amore!

Se siete al primo posto della classifica di oggi, è proprio perché avete una tendenza a fuggire a gambe levate quando parliamo di relazioni.

Sembra che non ne possiate fare a meno! I Gemelli, infatti, sono persone famose per non essere mai completamente convinti delle proprie decisioni.

Le relazioni amorose, per i Gemelli, spesso rappresentano la concretizzazione del loro peggiore incubo: mettere radici e dover stare fermi da una parte, senza poter cambiare? Aiuto!

Non che i Gemelli siano sprovvisti della capacità di amare, anzi! Ne hanno ed in abbondanza! Per i Gemelli, però, le relazioni sono sempre e comunque (almeno all’inizio) una vera e propria gabbia dalla quale non vedono l’ora di fuggire… a gambe levate!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.