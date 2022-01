Da Amici al grande successo: le curiosità su Giordana Angi che non conosci

Giordana Angi ha trovato il successo ad Amici di Maria De Filippi, ma credi davvero di conoscere tutto su di lei? Ecco 5 cose che probabilmente non conosci su una delle cantanti più talentuose del panorama italiano.

Giordana Angi è senza dubbio una delle artiste di maggior successo, che ha trovato il successo prendendo parte al talent show di Maria De Filippi, Amici.

Nonostante non sia riuscita a classificarsi al primo posto, quell’esperienza ha comunque rappresentato per lei un trampolino di lancio, permettendole di farsi conoscere dal grande pubblico che dopo averla vista tra i banchi di scuola più famosi d’Italia è convinto di conoscere tutto sul suo conto, ma è davvero così?

Ecco 5 curiosità su Giordana Angi di cui probabilmente non sei a conoscenza. Sei pronto a conoscere tutto quello che c’è da sapere sulla tua beniamina?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: È stata un’amica di Emma Marrone ad Amici: ecco cosa fa e com’è oggi

5 cose che probabilmente non conosci su Giordana Angi

Giordana Angi, come ben sapete e come vi abbiamo ricordate nelle righe scritte poco più in alto, ha esordito nel mondo della musica prendendo parte al talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5, ma sapevi che nell’edizione successiva ha ricoperto il ruolo di direttore artistico? La moglie di Maurizio Costanzo l’ha chiamata per Amici Celebrities, la versione del format dedicata ai personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Proprio parlando del programma, impossibile non menzionare la sua esperienza all’interno di esso. Giordana, oltre a non passare inosservata a causa del suo incredibile talento, ha fatto la storia del programma anche dal punto di vista umano, diventando la prima concorrente del talent show che ha avuto il coraggio di fare coming out in tv. Diventando un punto di riferimento per numerosi telespettatori e non solo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Da Amici a Sanremo: ecco com’è oggi la vincitrice del talent più amato

Della sua vita privata si hanno a conoscenza pochissime informazioni, una cosa però è certo è che ha vissuto la sua adolescenza tra l’Italia e la Francia. Tant’è che parla un perfetto francese. Lingua che ha utilizzato anche nel suo lavoro, interpretando numerosi brani francesi anche durante il corso della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi.

La sua vita artistica, invece, è piuttosto intensa. Tant’è che tante sono le collaborazioni che ha avuto modo di poter stilare durante il corso di questi anni. Quella più recente riguarda un brano cantato in compagnia di Loredana Bertè, una delle icone della musica italiana.

Giordana Angi, durante il corso della sua carriera, ha preso parte anche al Festival di Sanremo, portando un brano dedicato a sua madre, ma sai che ha preso parte qualche edizione prima alla manifestazione canora qualche edizione prima? Ebbene sì ha scritto il brano Senza appartenere presentato dalla cantante Nina Zilli.

Queste sono le 5 curiosità su Giordana Angi di cui probabilmente non eri a conoscenza. Ora sai tutto quello che c’è da sapere sul conto della tua beniamina.