Test: quanto affascini gli altri? Scopri il livello del tuo potere di seduzione

Quanto pensi di essere affascinante? Scopri con questo test quanto è grande il tuo potere di sedurre e attrarre gli altri.

Il fascino è un dono. Alcune persone lo possiedono dalla nascita e sono delle calamite che attraggono chiunque li circondi. Altre persone acquisiscono il fascino col tempo e con il tempo diventano molto più interessanti agli agli egli altri, infine c’è chi si nasconde e mette il gioco del fascino e dell’attrazione in un angolo remoto di loro stessi.

Quanto sei affascinante? Quanto intrighi le persone che ti conoscono? In questo mondo tu rimani indifferente gli altri o li incuriosisci e susciti emozioni? Fai il nostro test e scopri quanto sei affascinante rispondendo a qualche semplice domanda.

Test: quanto sei affascinante?

Se sei curiosa di sapere quanto affascini gli altri ecco il test che fa al caso tuo. Immedesimati nella situazione che segue e rispondi alle domande. Leggi il profilo corrispondente alle tue risposte. Ti ricordiamo che i test hanno lo scopo di intrattenere. Sentiti libero di usare questo profilo per avviare una tua introspezione personale.

Ed ora iniziamo il nostro test:

Arrivi su una spiaggia e dietro di essa noti una fitta vegetazione, sembra una immensa foresta. Che momento della giornata è?:

a- Il tramonto

b- Mezzogiorno

c- L’alba

2. La sabbia calpesti per raggiungere quegli anfratti di che colore è?

a- Bianco

b- Oro

c- Antracite

3. Arrivata davanti alla foresta ai tuoi piedi cosa trovi?

a- Un braccialetto rotto

b- Un riccio smarrito

c- Un paio di pinne dimenticate

4. Entri nella fitta foresta e…

a- Ti addentri senza pensare a niente

b- Ti fermi subito perché è molto fitta e impervia

c- Ti chini per raccogliere un fiore e sentire il suo profumo

5- Dagli alberi spunta una grande aquila d’argento e ti chiede di seguirla verso una grotta che si trova in cima ad un monte:

a- Pensi che sia un’allucinazione

b- Accetti il suo invito senza esitazione

c- Gli fai presente che non hai le ali

6. Arrivi sul monte e nella grotta trovi:

a- Un vecchio forziere

b- Una colonia di colombe bianche

c- Un cucciolo di drago

7. L’aquila d’argento ti annuncia che sta per portarti:

a- Al cospetto di Dio

b- A ispezionare un veliero abbandonato

c- a prendere tutti i diamanti che desideri

8- Ad un certo punto vedi un’ombra che si avvicina a te. Cosa pensi che sia?

a- Un lupo

b- Un uomo con un paracadute

c- Una tarantola

9. Alzi gli occhi e a pelo dell’acqua vedi un bagliore. Si tratta di:

a- Una luce infondo ad un tunnel

b- Il riflesso della luna

c- La torcia di qualcuno che ti sta cercando

10. Dopo la tua visita ogni giorno a mezzanotte in tuo onore in quella grotta accade qualcosa:

a- delle persone si radunano per un ballo in maschera

b- Uno spettacolo circense

c- Un concerto di soli archi

Risultato del test

Maggioranza di risposte A

Con l’età diventi sempre più affascinante:

Sei come un buon vino, più è maturo e più è apprezzato. Il tuo potere di seduzione cresce col tempo, lo affini ogni giorno. Hai imparato a capire le persone, a leggere la loro anima e arrivare al loro cuore. Sei una persona molto empatica e loquace. Un tempo eri timida e insicura, oggi sei una persona che conosce perfettamente i suoi punti i forza e come valorizzarsi. Non sei mai soddisfatta del risultato e sai che puoi ancora migliorare, il tempo non è tuo nemico ma è un tuo alleato.

Maggioranza di risposte b

Il tuo fascino è innato. Lo possiedi dalla nascita e ne sei consapevole. Tu sei carismatica e brillante. Quando incontri persone nuove queste non riescono a fare a meno di apprezzare la tua sensibilità e la tua bellezza unita alla tua intelligenza e forza. I tuoi cocchi sono stelle luminose e i tuoi capelli sempre curati e profumati sono morbidi come la tua pelle. Sei una calamita vivente e fai fatica a tenere lontane le persone che bramano di conoscerti meglio.

Maggioranza di risposte c

Fascino? non sai cosa sia. Nn tu sei mai sentita affascinante, talentuosa, ammirata e desiderata. Probabilmente lo sei stata, qualcuno avrà voluto soltanto te e ti avrà amata moltissimo ma tu non potevi vederlo dietro quel tuo fitto guscio che è quasi impossibile rompere. Sei sempre stata la peggior critica di te stessa, esigi molto da te e da chi ti circonda. Non ti godi molto la vita, non apprezzi le bellezze. Sei troppo orientata sui tuoi doveri. Non valorizzi te stessa come dovresti e impedisci agli altri di vedere la tua vera bellezza.