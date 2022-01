Test del Pregio Femminile | Per cosa le persone ti apprezzano di più?

Con il test del pregio femminile scopriremo quale delle qualità da vera donna possiedi naturalmente e quale potresti migliorare.

Chi ha una mentalità più aperta e moderna penserà che parlare ancora di “pregi femminili” e di “pregi maschili” sia ormai inadeguato ai tempi in cui stiamo vivendo. Anche se la società va avanti e si evolve, però, ci sono ancora delle caratteristiche particolarmente apprezzate nelle donne.

Si tratta di modi di pensare, di comportarsi e di essere che in linea generale vengono tutti considerati come positivi e piacevoli. Ognuno di essi però nasconde un risvolto della medaglia.

Molto spesso chi ha un particolare pregio presenta anche un “tipico difetto” di cui non si rende conto. Con questo test ti aiuteremo a capire qual è la caratteristica che viene più apprezzata del tuo carattere e, allo stesso tempo, su cosa potresti lavorare per migliorare quel piccolo difetto a cui stavamo accennando.

Test del Pregio Femminile

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di osservare le immagini e scegliere quella che ti attrae di più. Non abbiamo bisogno di sapere perché il tuo inconscio preferisce una certa immagine anziché un’altra. Lascialo agire e scegliere in maniera autonoma. Solo così individuerai il profilo che ti descrive meglio!

1 – La Stella

Per l’uomo da sempre le stelle sono uno dei grandi misteri dell’universo. Alle stelle si rivolgono i poeti in cerca di ispirazione oppure le persone addolorate per trovare serenità e speranza. Oltre le stelle, secondo i credenti, dimorano le anime di coloro che non ci sono più.

Se hai scelto le stelle significa che riesci ad attirare naturalmente gli sguardi di coloro che ti circondano o che hanno la fortuna di incontrarti. Dai l’impressione di brillare di luce propria e riesci a diffondere serenità e pace sia nell’ambiente familiare sia in quello lavorativo.

Il tuo difetto dipende in qualche modo proprio dal tuo naturale carisma. A volte fai troppo affidamento sulle tua innata capacità di affascinare le persone e utilizzi questa tua qualità per “passarla liscia” quando commetti un errore. Non è sbagliato in assoluto, ma fai in modo che non diventi un’abitudine!

2 – La Leonessa

La leonessa è uno degli animali più fieri e coraggiosi della Terra. Abile cacciatrice, ha la responsabilità di proteggere, allevare a nutrire i cuccioli del branco.

Se hai scelto la leonessa significa che il tuo pregio è la forza protettiva. Le persone che ti circondano sanno di poter contare su di te in qualsiasi caso, perché sarai sempre in grado di fare ciò che è giusto per evitare le peggiori conseguenze di un’azione. Sai essere ferma, severa e decisa ma anche estremamente dolce con coloro che consideri “i tuoi cuccioli”.

Il difetto che costituisce l’altra faccia della medaglia di questo pregio consiste nel fatto che la tua forza può trasformarsi facilmente in aggressività quando sei arrabbiata oppure quando hai raggiunto livelli di stress troppo alti. Il nostro consiglio è di imparare a ridurre il carico mentale, evitando di arrivare a livelli di stress insopportabile.

3 – La Sirena

La sirena è una delle creature mitologiche femminili più affascinanti e famose mai create dalla cultura umana. Sono considerate bellissime ma pericolose, in grado di trascinare gli uomini in rovina manipolando completamente la loro volontà.

Se hai scelto la sirena sei una donna estremamente affascinante, che sa perfettamente come utilizzare le armi della seduzione per ottenere ciò che desidera. Non si tratta solo di conquistare e manipolare gli uomini: sei in grado di esercitare il tuo potere anche sulle donne. Se ben utilizzato questa tua capacità è in grado di trasformarti in una grande leader, in grado di guidare folti gruppi di persone.

Com’è facile immaginare il difetto che deriva dall’avere questa capacità è che puoi essere tentata di utilizzare il tuo carisma in maniera scorretta. Il rischio di manipolare profondamente le persone pur di ottenere ciò che desideri oppure per convincerle a seguire le tue idee è altissimo. Adopera con saggezza l’enorme pregio che la natura ti ha donato!

4 – La Chitarra

La chitarra è uno degli strumenti musicali più diffusi e più famosi del mondo. Si tratta anche dello strumento musicale che fa più aggregazione. Tutti abbiamo cantato intorno a qualcuno che suonava la chitarra almeno una volta nella vita!

Se hai scelto la chitarra significa che sei una persona piena di talento, sensibilità e di capacità comunicativa. Ti piace esprimere e interpretare le emozioni, che siano le tue o quelle di altri. Sei dotata di un grande senso artistico e riesci a riconoscere con facilità ciò che è bello da ciò che non lo è, ciò che funziona a livello comunicativo da ciò che non lo fa.

Per questa tua capacità sei sempre molto apprezzata nelle comunità di persone di cui fai parte. Sei considerata “l’anima delle festa”, riesci a riunire le persone in allegria e soprattutto in serenità.

Il difetto che può derivare da questa attitudine? Avere troppo spesso la testa tra le nuvole! Si dice sempre che gli artisti abbiano un mondo nella propria testa, e questo è sicuramente vero. Soprattutto le ragazze molto giovani però tendono spesso a “rimanere imprigionate” nei propri pensieri senza riuscire a concentrarsi sulle attività pratiche di ogni giorno.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.