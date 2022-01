Hai un QI alto? Allora dicci quanti cavalli ci sono in questa immagine!

Ti sembra che il test dei cavalli sia troppo semplice per essere vero? Solo le persone con il QI più alto sanno dirci quanti ce ne sono davvero nel disegno!

Oggi abbiamo deciso di proporti un test che esamina la tua intelligenza e la tua capacità di notare anche i più piccoli dettagli.

Per far questo, quindi, abbiamo scelto una di quelle immagini che, periodicamente, riescono a mettere in crisi gran parte della comunità su Internet.

Di che cosa parliamo, oggi? Ma ovviamente di cavalli! Ma cosa avranno a che vedere questi animali con il tuo quoziente intellettivo? Che domande, scopriamolo subito insieme!

Test dei cavalli: dicci quanti riesci a contarne in questa immagine in trenta secondi e noi ti diremo quanto sei intelligente

Ebbene sì, oggi abbiamo deciso di mettere alla prova il tuo cervello e cercare di valutare la tua intelligenza.

Come? Ma proponendoti il nostro test dei cavalli che è in grado di stabilire il valore del tuo QI. (Ok, dai, non per davvero: dopotutto è un test di intelligenza su Internet, non la Bibbia!).

Come vedi, nell’immagine qui sopra c’è un paesaggio di montagna e dei cavalli. O no?

Il disegno, realizzato in maniera da confondere le idee a chi guarda, è particolarmente ingannevole: quanti cavalli ci sono o, addirittura, siamo proprio sicuri che ci siano dei cavalli?

La risposta sta, ovviamente, a te ed al tuo cervello: hai trenta secondi per provare a trovare tutti i cavalli presenti nel disegno e scoprire, quindi, quanto sei attento ai dettagli.

Più sotto c’è la soluzione: che ne dici, ti va di giocare?

La soluzione al nostro test di intelligenza di oggi

Va bene, va bene: non ci vogliamo tenere la soluzione tutta per noi e, proprio per questo motivo, abbiamo deciso di evidenziare con dei cerchi, qui sotto, il numero dei cavalli.

Tu quanti ne hai visti? Per ogni possibilità, abbiamo cercato di delineare il tuo profilo!

neanche uno : dai, dicci la verità, per te non c’era neanche un cavallo nell’illustrazione! Per te c’è un paesaggio roccioso ed innevato, con alcune forme che ricordano dei cavalli ma… di cavalli veri e propri non ti è sembrato di vederne neanche uno .

Possiamo solo dirti che ti sei sbagliato (ed anche di parecchio): c’è un gruppo di cavalli e, quindi, purtroppo hai fallito il test di oggi!

Ovviamente questo non vuol dire che sei uno sciocco ma solo che devi imparare a fare attenzione a quello che vedi ed anche a fidarti un poco di più… degli altri!

Se hai contato da uno a quattro cavalli, possiamo dire che ti sei impegnato ma che… non hai vinto! Cosa vuol dire questo per il tuo quoziente intellettivo? Tranquillo, non molto: dopotutto questa è una sfida particolarmente frenetica e che in pochissimi, fino ad ora, hanno saputo vincere!

Trenta secondi non sono tantissimi e quindi puoi ritenerti completamente a posto: almeno tu qualche cavallo lo hai trovato!

cinque : congratulazioni ! Come hai potuto notare anche dai cerchi presenti nella soluzione del test dei cavalli, sono proprio cinque gli equini presenti nel disegno.

Sei tu il vincitore del test dei cavalli!

Certamente sei una persona molto acuta , che non si lascia destabilizzare dagli altri, dai suggerimenti o dalle indicazioni atte a fuorviare.

Complimenti! In più hai una mente reattiva e sei in grado di individuare immediatamente quello che cerchi. Trovare i cinque cavalli in trenta secondi non era assolutamente uno scherzo, eppure ci sei riuscito subito .

Noi li abbiamo contati e ricontati ripetutamente ma potrebbe sempre essercene sfuggito qualcuno, non siamo infallibili.

Certo, se ne hai visti più di cinque anche se non ci sono, possiamo solo dirti che la tua fantasia è veramente… galoppante!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.