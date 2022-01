Test del Gatto Nero | Scopri come riuscirai a evitare la sfortuna nel 2022!

Il test del gatto nero si basa sulla famosa superstizione secondo cui i gatti neri portano sfortuna: ribaltiamola a nostro vantaggio!

Da sempre i gatti neri sono considerati compagni delle streghe, animali misteriosi in contatto con le forze del male eccetera: tutte convinzioni che hanno creato l’attuale convinzione che i gatti neri portino sfortuna.

Un po’ per esorcizzare la paura di questo animale, un po’ per riderci su, abbiamo deciso di usare il gatto nero per parlare direttamente al tuo inconscio.

Anche se non credi alle superstizioni, infatti, sicuramente avrai incamerato la convinzione che il gatto nero sia legato alla sventura e che porti cattive notizie nella vita delle persone. Non dipende da te, sono “nozioni culturali” che affondano le radici troppo in profondità per evitarle!

Proprio su questo giocheremo oggi: il tuo inconscio ti porterà a scegliere il gatto che rappresenta la tua strategia vincente per “gestire” la cattiva sorte!

Test del Gatto Nero

Per eseguire questo test (che è molto più serio di quanto potrebbe sembrare!) Ti chiediamo semplicemente di osservare i quattro gatti neri che ti proponiamo e scegliere quello che ti piace di più. Ognuno di essi ha un’espressione e un’atteggiamento particolari, ma ti chiediamo di non soffermarti ad analizzarli per capire cosa potrebbero rappresentare. Scegli d’istinto e sarà la scelta giusta!

1 – Il gatto con le lucine

Il gatto con le lucine di natale ha chiaramente appena combinato qualche marachella e ti sta guardando con l’espressione innocente tipica dei gatti combina guai.

Se hai scelto questo gatto nero significa che la strategia contro la sfortuna più efficace per te nel 2022 sarà prenderti poco sul serio e lanciarti con un po’ di incoscienza in imprese improbabili. Le cose potrebbero andare male? Le cose potrebbero andare bene? Non puoi saperlo fino a che non provi.

E se proprio dovesse andare tutto male fai come questo gatto “beccato” sul più bello: recita la parte di chi non ne sa niente e pensa alla prossima impresa! La tua arma segreta sarà andare avanti sempre e comunque, senza lasciarti abbattere se i tuoi piani non sono andati esattamente come avresti voluto.

2 – Il gatto enigmatico

Questo gatto dall’espressione indecifrabile probabilmente è quello che rispecchia meglio di tutti gli altri l’atteggiamento più classico di un felino domestico. Completamente disinteressati a quello che li circonda, i gatti di casa a volte sembrano persi nei propri pensieri e lontanissimi dalle preoccupazioni dei “comuni mortali”.

Se il tuo inconscio ti ha portato a scegliere proprio questo gatto significa che con l’esperienza hai imparato a essere estremamente equilibrata.

La tua arma segreta contro la sfortuna sarà mantenere il pieno controllo di te, senza dare in escandescenze e senza disperarti se non hai ottenuto esattamente quello che volevi. Perché sprecare energie in questo modo invece di utilizzarle in maniera migliore?

3 – Il gatto con il cuore

Il gatto con il cuoricino è caratterizzato da un grande sorriso e dal fatto che, a differenza di tutti gli altri che abbiamo presentato in questa immagine, non è del tutto nero.

Se hai scelto proprio questo gatto sei stata chiaramente attratto dalle sue peculiarità, quindi dal fatto che è molto diverso dagli altri. Questo indica che la strategia che il tuo inconscio ha scelto di adottare contro la sfortuna è la positività a oltranza.

Se tutti piangono e si disperano quando vengono colpiti da un colpo di fortuna tu non lo farai. Riuscirai a vedere il lato positivo di ogni situazione senza mai lasciarti mettere al tappeto. Non perderai mai il sorriso e riuscirai a trasmettere agli altri la tua positività e la tua voglia di guardare sempre avanti.

4 – Il gattone simpatico

L’ultimo gatto che ti abbiamo proposto è quello più sornione e sorridente. Il suo atteggiamento è assolutamente sereno e forse proprio per questo ha conquistato il tuo cuore.

Se hai scelto questo gatto significa che la strategia che il tuo inconscio ha messo a punto per affrontare la sfortuna è fare buon viso a cattivo gioco. Con questa espressione si intende fingere sempre che vada tutto bene, anche quando il presente non sta prendendo la forma che avevi progettato.

Le persone che fingono, come i giocatori di poker senza punti in mano, sono solo ipocrite? Assolutamente no, sanno che minimizzare gli effetti negativi della sfortuna ci aiuta psicologicamente a superarla.

A furia di ripeterci che va tutto bene e che ogni danno è ancora riparabile, finiremo per convincerci e troveremo dentro di noi la calma e le energie necessarie ad andare avanti, lasciandoci velocemente l’intoppo alle spalle e facendo come se non fosse mai successo nulla!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.