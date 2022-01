Ventre piatto: 3 segreti di bellezza per sgonfiarlo subito

By

Ventre piatto: ti sveliamo tre segreti per eliminare subito l’odioso gonfiore. Più che altro si tratta di buone abitudini da seguire, per ottenere un risultato perfetto e duraturo nel tempo.

Pancia gonfia che fastidio! Un disturbo che può affliggere indistintamente donne e uomini. Forse anche tu, almeno una volta, avrai sperimentato questa sensazione di pesantezza addominale. Le cause possono essere varie.

Si può avere la sensazione di pancia piena dopo aver mangiato troppo in fretta o dopo aver bevuto sostanze gassate, se si soffre di acidità di stomaco o di diarrea, se viene deglutita troppa aria oppure se vengono prodotti molti gas intestinali, sia dai batteri “buoni” (flora fisiologica intestinale) sia da quelli “cattivi” (agenti patogeni).

Il gonfiore addominale può essere causato anche da stati ansiosi o di stress. Infine, va menzionato anche l’aumento di peso, al quale si accompagna spesso una sensazione di pancia piena e gonfia.

Solitamente questo fastidio va via con alcune accortezze che vanno dal seguire una dieta più sana, con un’attenta selezione dei cibi da portare in tavola, all’esercizio fisico giornaliero. Un valido aiuto arriva anche da alcuni rimedi naturali. Scopri quali sono quelli più efficaci per avere un ventre super piatto senza fatica.

Ventre piatto: 3 segreti di bellezza per eliminare il gonfiore

Stanca della fastidiosa sensazione di avere la pancia gonfia? Se la risposta è sì, tranquilla, puoi risolvere definitivamente il problema con alcuni rimedi naturali. Sono 3 i segreti di bellezza che funzionano davvero!

Non devi fare altro che procurati alcuni ingredienti low cost e combinarli seguendo la ricetta giusta. Scopriamo insieme quali sono le migliori combinazioni per avere un ventre piatto in poche mosse!

– Questo prodotto naturale e low cost ha delle spiccate proprietà alcalinizzanti e antinfiammatorie, molto preziose per eliminare la sensazione di ventre gonfio. Ma non solo! L’aceto di mele aiuta anche a sciogliere gli accumuli di grasso localizzato. Gli acidi naturali in esso contenuti regolano il pH del sangue, favorendo così i processi digestivi, per un corretto assorbimento dei nutrienti. Devi procurarti: un cucchiaio di aceto di mele biologico (circa 10 ml), un bicchiere di acqua tiepida (circa 200 ml). Preparazione: diluisci l’aceto di mele in un bicchiere di acqua e bevi la soluzione a digiuno, almeno ogni due giorni. Infuso cannella e miele – Aiuta a migliorare il metabolismo e, di conseguenza, la capacità di bruciare i grassi. Questo mix è perfetto per ridurre l’accumulo di gas intestinali. Procurati: un cucchiaio di miele (circa 25 gr), un cucchiaino di cannella in polvere (circa 5 gr), una tazza di acqua bollente (circa 250 ml). Preparazione: in una tazza di acqua bollente, aggiungi il miele e la cannella. Mescola bene e lascia riposare per 5-6 minuti. Devi bere l’infuso due volte al giorno per almeno due settimane consecutive. Risultato: un bellissimo ventre piatto!

Quelli appena descritti sono tre rimedi super veloci per sgonfiare al pancia. Ad essi, ne sommiamo un terzo, ovvero il tè verde. Considerato da molti un potente brucia grassi, puoi introdurlo nella tua dieta sotto forma di infuso. Ricco di catechine, vitamine e minerali, stimola il metabolismo, riduce il colesterolo e frena l’invecchiamento cellulare causato dai radicali liberi.

Come vedi, hai più di un’alternativa per dire addio all’odiosa sensazione di ventre gonfio. Inizia a consumare regolarmente una delle bevande sopra descritte per migliorare la funziona intestinale.

Ovviamente, non dimenticare di abbinare l’attività fisica, da fare ogni giorno con costanza. I risultati non tarderanno ad arrivare: rimarrai soddisfatta del tuo ‘nuovo’ ventre piatto, fidati di noi!