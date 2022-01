Grasso sul seno: 4 esercizi formidabili per eliminarlo subito

Grasso sul seno: 4 esercizi miracolosi per scioglierlo subito senza fatica. Basta avere una certa costanza. Ti diciamo noi come eseguirli correttamente, scopri tutti i dettagli!

Ogni donna desidera avere una silhouette invidiabile. Con il passare degli anni, però, anche la forma fisica più smagliante viene messa a dura prova. Il metabolismo rallenta e si tende ad accumulare più grasso, soprattutto nelle zone di pancia, fianchi, cosce e glutei.

Prendere peso può avere ripercussioni anche sul seno, facendolo diventare pesante e cadente. Il modo migliore per raddrizzare il tiro è aiutare il corpo a perdere grassi. Come? Seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata (che riduca grassi, zuccheri e alcol) e praticando una costante attività fisica, almeno 4-5 volte a settimana. Anche migliorare il livello corporeo di idratazione, bevendo più acqua, aiuta a dimagrire velocemente.

Quasi tutte le donne che prendono peso, concentrano tutti gli sforzi per snellire la parte inferiore del corpo, che include pancia, gambe e glutei. Sono poche quelle che prendono in seria considerazione anche l’eccesso di grasso sul seno. E’ un errore imperdonabile perché andrebbe eliminato tempestivamente.

Il modo migliore per farlo è eseguire alcuni esercizi specifici. In questo articolo vogliamo concentrarci in particolare su quattro di essi, davvero formidabili. Se eseguiti correttamente, assicurano risultati più che soddisfacenti.

Grasso sul seno: 4 esercizi top per ridurlo in poche mosse!

Stanca degli accumuli di grasso sul seno? Tranquilla, ci sono 4 esercizi fantastici che possono aiutarti a ridurlo in poco tempo! Tutto ciò che devi fare è avere costanza. Ti diciamo noi come eseguirli correttamente. Ecco quali sono!

Sollevamento pesi – Uno dei migliori tra gli esercizi per ridurre il grasso al seno. Per eseguirlo, devi procurarti due manubri (inizialmente non troppo pesanti). Ecco come devi procedere: mettiti in piedi con la schiena ben dritta e le gambe unite. A questo punto, piega le gambe mantenendo lo sguardo fisso davanti a te. Tieni un manubrio in ogni mano, respira profondamente e allunga le braccia a livello delle anche. Poi, solleva le braccia fino a raggiungere l’altezza del petto. Esegui 4 serie da 10 ripetizioni;

Piegamenti sulle braccia – Questi esercizi, che consistono in piegamenti, sono molti utili sia per tonificare le braccia che per ridurre il grasso sul seno. Fai così: sdraiati in posizione prona su un materassino e poi appoggia palmi delle mani e piedi a terra. Poi, piega le braccia e posiziona le mani all'altezza del petto. Resta dritta e procedi con i piegamenti. Devi eseguire 3 serie da 15 ripetizioni;

Contrazioni – Per eseguirle, devi procurarti una palla da fitness oppure un cuscino. Mettiti in piedi tenendo le gambe leggermente divaricate. Afferra la palla tenendola salda all'altezza del seno. Stringila più che puoi, con forza, fino a sentire la contrazione dei pettorali. Mantieni la compressione per 5 secondi, allo scopo di favorire il lavoro dei muscoli. Esegui 10 ripetizioni e, durante l'ultima, cerca di raddoppiare la durata della contrazione. Devi eseguire almeno 10 ripetizioni;

Braccia da ballerina – Mettiti in piedi con la colonna vertebrale ben dritta. Poi, unisci le gambe e sporgi il petto leggermente in avanti. Tieni la testa dritta e lo sguardo rivolto in avanti. Solleva un braccio piegandolo leggermente, in modo tale che le dita si trovino alla stessa altezza della testa. A questo punto, sei pronta per simulare la posizione della ballerina! Riporta il braccio nella posizione iniziale e ripeti lo stesso movimento (con l'altro braccio) per altre 10 volte consecutive. Questo esercizio è molto utile per rassodare il seno, riducendo il grasso in eccesso.

Come vedi, la strada dell’attività fisica è quella giusta per avere un bel seno tonico e armonioso. Per ottenere risultati ancora più efficaci, puoi abbinare agli esercizi sopra illustrati l’automassaggio, moto utile per sciogliere gli accumuli di grasso localizzato.

Cosa spetti allora? Mettiti subito all’opera eseguendo correttamente gli esercizi sopraindicati. Risultato: avrai un décolleté da urlo! Non dovrai più rinunciare a maglie e abiti scollati, per timore di mostrarlo. La bellezza passa anche per un senso di maggiore sicurezza, ricordalo!