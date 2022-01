Questo mese di Gennaio sarà insidioso per questi 3 segni zodiacali

Gli astri ci rivelano quali sono i segni zodiacali che iniziano male l’anno. Gennaio è particolarmente ricco di complicazioni per loro.

Il 2022 è appena iniziato e per alcuni segni non sembra essere iniziato nel migliore dei modi. Gli astri consigliano a questi 3 segni di portare pazienza, presto tutto si sistemerà, non può mica piovere per sempre!

Tutto il mese di Gennaio 2022 sembra essere particolarmente insidioso per alcuni segni. Tra preoccupazioni e fluttuazioni emotive questi segni si sentiranno spesso afflitti. Tenete duro, Gennaio è appena iniziato ma alla fine del mese finiranno anche tutti i vostri guai.

Questi 3 segni avranno un Gennaio turbolento

Secondo le configurazioni astrali di Gennaio i segni che vi stiamo per elencare avranno filo da torcere con Venere che transita in Capricorno. Non solo avranno problemi di ogni tipo ma sentiranno anche il loro umore particolarmente a terra. Altamente irritabili non riusciranno a trovare pace in questo mese.

Gli astrologi consigliano a questi segni di portare pazienza e non prendere decisioni azzardate.

Ecco i segni zodiacali le cui vite faranno capricci questo Gennaio:

Pesci

Il Pesci, creativo e sensibile si sentirà sull’orlo di un precipizio questo mese. Più suscettibile e sensibile del solito, prenderà a cuore ogni situazione. Si arrabbierà oltremodo per cose insignificanti e avrà reazioni esagerate in ogni ambito della sua vita. Sentirà di non riuscire più a comunicare. Soprattutto con i suoi cari e con il partner avrà accese discussioni. Se invece il Pesci è single, in questo mese gli astri gli consigliano di astenersi dagli appuntamenti e di sforzarsi di arrivare alla fine del mese il più serenamente possibile.

Acquario

L’Acquario è uno dei segni più complicati dell’oroscopo. Ribelle ed idealista, in questo inizio di anno sentirà più del solito il bisogno di qualche cambiamento. L’Acquario avrebbe voluto scrivere un nuovo capitolo della sua vita questo mese, diverso, innovativo. Si sentiva particolarmente ispirato ma la sua vita sembra ancora così uguale ai mesi scorsi. La delusione lo rende particolarmente nervoso e frustrato. Il suo futuro è sempre più incerto, e il suo animo sempre più impaziente. Gennaio non è il mese ideale per i cambiamenti nella vita dell’Aquario. I nativi di questo segno farebbero meglio a mettersi l’anima in pace. Non ci sarà il cambiamento che volevate ma non per questo dovrete affliggervi. L’ Aquario non è molto appiccicoso in coppia ma in questo periodo ha bisogno di attenzioni e di non sentirsi trascurato, in caso contrario i conflitti col partner saranno all’ordine del giorno.

Scorpione

Di solito lo Scorpione è un segno impulsivo e determinato ma in questo inizio anno si sente particolarmente demotivato e deluso. I motivi di questa delusione sono diversi ma le difficoltà finanziarie a causa di spese impreviste sono il motivo principale. Lo Scorpione si sentirà insicuro a livello sentimentale. Gli astri vi consigliano di provare a sviluppare nuove abitudini fondamentali per permetterti di relativizzarvi meglio. Attendi la fine del mese cercando di essere meno vulnerabili e suscettibili possibile.

L’astrologia è un’arte divinatoria ed una pseudo-scienza frutto di credenze alle quali ognuno di noi dovrebbe sentirsi libero di credere o meno.