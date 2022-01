Test: stai diffondendo energia positiva nel mondo? Scoprilo

Per scoprire se stai diffondendo energia positiva nel tuo ambiente sociale, familiare e professionale, fai questo test.

Il test di oggi ci aiuterà a comprendere meglio la nostra energia personale. Ogni elemento rappresentato in questa immagine rivela quanta energia positiva stiamo trasferendo agli altri.

Questo test ha il solo scopo di intrattenerti e non ha una valenza clinica. E’ un ottimo mezzo per riflettere ed avviare una introspezione personale.

Quanta energia positiva diffondi nel mondo?

Come ti senti in questo periodo? L’anno nuovo è appena iniziato e sono tanti i progetti e i buoni propositi che avrai fatto. Riuscirai a realizzarli incanalando le giuste energie?

Risultato del test:

Elemento n. 1

Se hai scelto questo elemento significa che la tua vita è generalmente governata da speranza, gioia e positività. Questo è il mix delle vibrazioni positive che diffondi ovunque tu vada. Tu sei un punto di riferimento per gli altri che in te trovano conforto nei momenti più bui perchè sai sempre guardare le cose sotto una prospettiva positiva. Più che focalizzarti sui problemi tu tendi a focalizzarti sulle soluzioni e trovi velocemente un piano d’azione per superare qualsiasi difficoltà.

Elemento n. 2

Questa scelta rivela che la tua energia è un mix di coraggio, eleganza e calma. Sei una persona che non perde mai il sorriso e confida molto nelle energie del mondo che possono cambiare tutto in un istante. Sei una persona mite, calma e serafica, sempre pronta ad aiutare gli altri. Hai sempre tempo per tutti e ti occupi anche di questioni sociali. Nessuno sa come fai. La combinazione di calma e coraggio in una personalità ti rende molto ammirata da tutte le persone che ti conoscono. Sempre estremamente lucida e decisa sei una persona che diffonde energia positiva e sa quello che vuole.

Elemento n. 3

Questa scelta denota un’ energia intrisa di amore, gentilezza e gioia. Questo è il tipo di positività che diffondi nel mondo. Se una persona molto ottimista. Credi nell’avanguardia, nel futuro, nelle innovazioni epocali. Sei certa che un cambiamento radicale e significativo della propria vita sia la chiave per affrontare qualunque difficoltà. Chi ti circonda apprezza il tuo coraggio ed il tuo buon cuore. Sei una fonte di gioia pe molti, fai parte di quelle persone speciali che irradiano i cuori di gioia.

Elemento n. 4

Se hai scelto questo elemento il tipo di energia positiva che diffondi è composta da cordialità, bellezza ed empatia. Gli altri sono tanti libri aperti per te che hai il dono di capire profondamente chi hai davanti. Sei un dispensatore di ottimi consigli ed una persona molto saggia. Molti contano su di te per affrontare le difficoltà. Credi molto nell’importanza della cura di se stessi e della propria immagine per innalzare lo spirito. La tua immagine sempre curata e il tuo sorriso sempre presente ti rendono irresistibile.