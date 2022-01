Test dei Fiocchi di Neve | Sei ottimista o pessimista? La risposta ti stupirà

Il test dei fiocchi di neve ti permetterà di analizzare il tuo atteggiamento generale nei confronti della vita. Perché questo è il momento migliore per farlo? Perché l’inverno mette tutti alla prova!

D’inverno, soprattutto al principio dell’anno, si va facilmente incontro a una sorta di malinconia. Le feste sono finite e si torna alle incombenze e alle responsabilità di ogni giorno. Questo potrebbe farti pensare che ti sei improvvisamente trasformata in una persona pessimista e musona, ma non è necessariamente così!

Ottimismo e pessimismo sono infatti due atteggiamenti profondamente radicati nel nostro carattere che possono essere solo leggermente influenzati dalle condizioni esterne. Non si “diventa” pessimisti quando le cose vanno male e “ottimisti” quando le cose vanno bene!

L’inizio del nuovo anno è allora il momento perfetto per capire se sei una persona che tende a vedere tutto in una luce positiva oppure se tendi a vedere tutto nero!

Perché abbiamo scelto i fiocchi di neve? Perché la neve può generare moltissimi problemi pratici ma anche un grande senso di meraviglia: è qualcosa di ambivalente come la vita. Vediamo cosa preferisci vedere.

Test dei Fiocchi di Neve

Per fare questo test ti chiediamo solo di osservare attentamente i vari fiocchi di neve che ti proponiamo e di scegliere quello che ti piace di più. Non cercare di influenzare la tua decisione tentando di prevedere il significato di ogni fiocco. Al contrario, lascia che sia l’istinto a guidarti!

1 – Il fiocco grigio

Il fiocco grigio è composto da molti elementi geometrici dalle linee dure e da linee rotonde. Il suo è un colore estremamente neutro, che potrebbe passare inosservato e che non comunica né sentimenti positivi né sentimenti negativi.

Se hai scelto questo fiocco di neve significa che sei una persona che coglie la vita nella sua complessità. Non “parti prevenuta” cercando di vedere necessariamente le cose positive di una situazione o per forza quelle negative.

Sei una persona di mente aperta, che cerca in ogni modo possibile di apprezzare ed accogliere tutto quello che avviene quotidianamente intorno a sé. In linea generale non sei una persona positiva o una persona negativa, sei una persona dal carattere estremamente equilibrato che tende a “mantenere la sua rotta” anche quando tutto intorno sembra crollare.

2 – Il fiocco blu

Questo fiocco è ricco di piccoli dettagli che sembrano riprodurre rami e aghi di pino. Il suo colore molto rassicurante è da sempre collegato alla serenità e alla chiarezza mentale.

Se hai scelto questo fiocco significa che sei una persona essenzialmente ottimista, in grado di trovare sempre qualcosa per cui meravigliarsi nelle piccole cose e grandi cose di ogni giorno.

Sei anche in grado di cogliere la complessità delle situazioni che si presentano dinanzi ai tuoi occhi ma non ti abbatti nemmeno di fronte alle situazioni più complesse. Gli altri sanno che potranno ricevere sempre da te una parola buona, un incoraggiamento o una nuova speranza.

3 – Il fiocco verde

Il fiocco verde è molto equilibrato dal punto di vista compositivo. Contiene degli elementi geometrici e degli elementi centrali realizzati con linee curve. Il suo colore è delicato e leggero, ma comunica serenità e pace.

Se hai scelto questo fiocco di neve significa che dentro di te c’è una lotta continua tra un carattere tendenzialmente ottimista e una scorza dura e più “realista” che hai dovuto costruire all’esterno. Credi che essere responsabili e razionali sia una responsabilità degli adulti.

Per questo motivo, forse, hai cominciato a reprimere il tuo bambino interiore nel tentativo di diventare una persona apprezzata e funzionale. In linea generale si tratta di un atteggiamento molto apprezzabile e maturo, ma questo non dovrà mai tramutarsi in una gabbia. A furia di reprimere la tua tendenza naturale all’ottimismo potresti trasformarti in un’insopportabile pessimista! Ne vale la pena?

4 – Il fiocco azzurro

Il fiocco azzurro è di certo il più spoglio e semplice di tutti. Non presenta linee curve, ma solo motivi decorativi completamente geometrici. Il suo colore azzurro è estremamente freddo, quindi richiama compostezza e controllo dei sentimenti.

Se hai scelto questo fiocco significa che sei una persona piuttosto pessimista, che tende a non concedersi speranze per non rischiare di rimanere delusa o disillusa. Sei anche estremamente razionale e tendi a considerare tutte le possibilità seguendo le rigide regole della logica.

A volte hai la sensazione che tutto vada male, ma è possibile che questo derivi solo dal tuo atteggiamento nei confronti del mondo. Forse cambiando il tuo modo di guardare alle cose avrai l’impressione che intorno a te non si verifichino solo disastri!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.