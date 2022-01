Ecco i segni più pettegoli dell’oroscopo. Ti confiderai ancora con loro?

Gli astri ti rivelano chi sono i segni più pettegoli dello zodiaco. Faresti bene a non confidare loro un tuo segreto.

Il segno zodiacale ci conferisce una personalità unica. Sappiamo che ognuno di noi ha pregi e difetti. Oggi ti sveliamo un difetto tipico di 3 segni zodiacali, l’essere troppo pettegolo. Hai una vaga idea di quali segni stiamo parlando?

Alcune persone sono note per essere mute come tombe mentre altre non sanno tenere in bocca neanche un cecio. Gli astri ci svelano chi sono i segni più pettegoli. Loro non sanno come mantenere un segreto, non lo fanno per cattiveria ma ti tradiranno. Faresti bene a non affidare loro i tuoi segreti perchè non appena gli confesserai qualcosa moriranno dalla voglia incontrollabile di dirlo a qualcun altro.

Ecco i Re pettegoli dello zodiaco, attenzione a non parlare troppo in loro presenza

Le persone che appartengono a questi segni zodiacali sembrano buoni amici. Probabilmente ti sentirai di poterti fidare di loro e di confidarti con loro. Secondo gli astri seppure ti giureranno di mantenere un tuo segreto, non lo faranno. E’ più forte di loro. Non riescono a tacere a lungo. Ecco chi soni i Re del pettegolezzo dello zodiaco:

Gemelli

Solare e socievole, il Gemelli ti invita a chiacchierare data la sua loquacità. Attenzione dietro quel volto angelico si nasconde un grande pettegolo che non riesce proprio a mantenere un segreto. Il nativo dei Gemelli non sparla con l’intenzione di danneggiare gli altri, ha semplicemente un forte ed irrefrenabile bisogno di chiacchierare e ama apportare elementi nuovi alla conversazione per renderla più interessante. E’ questo il motivo per il quale potrebbe sfuggirgli qualche confidenza ricevuta. Se vuoi passare delle ore liete esci pure con un Gemelli, evita solo di scendere in particolari che vuoi che restino segreti.

Ariete

L’Ariete è un segno impulsivo, dinamico e molto chiacchierone. E’ proprio la sua impulsività che non gli permette di tenere a freno la lingua. Basta poco per farlo parlare e rivelare cose intime che gli sono state dette in confidenza. Purtroppo le parole escono prima che la sua mente possa bloccarle. Si renderà conto solo dopo che avrebbe dovuto mantenere per se certe informazioni. Spiffera tutto ma senza malizia e cattiveria, lo vedrai spesso mordersi la lingua o tapparsi la bocca.

Sagittario

Anche il Sagittario non porterà nella tomba un tuo segreto. Non è un grande chiacchierone ma ha una grande difficoltà a mantenere i segreti. E’ un segno solare e sempre positivo, è anche generoso e sembra essere un buon amico ma ricorda che è anche un segno avventuriero e molto leggero. Proprio per via del suo ottimismo, spesso finisce per trapelare informazioni private per divertirei suoi interlocutori. Il Sagittario potrebbe anche esagerare i fatti per rendere il racconto più accattivante. La tua confidenza potrebbe diventare un banchetto interessante, attenzione a quello che decidi di raccontare a questo segno.

Queste previsioni non sono scientifiche. sentitevi libere di credere o meno alle nostre previsioni.