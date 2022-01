Sarai nella classifica dei segni più bravi a baciare o no? Scoprilo subito!

By

Sarai nella classifica dei segni zodiacali più bravi a baciare? C’è un solo modo per scoprirlo: con la nostra classifica dell’oroscopo di oggi!

Non pensavi che saper baciare potesse essere un argomento da segni zodiacali?

Bene, preparati ad una bella sorpresa: oggi, infatti, abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di darci un consiglio riguardo al tuo prossimo flirt.

Invece di chiedergli quale musica ascolta o che cosa gli piace fare nel suo tempo libero, fai in modo di capire il suo segno zodiacale.

Da quello saremo in grado di determinare se bacia o meno bene: eh sì, perché esiste una classifica e ci sono cinque segni che sono i più bravi di tutti.

Tu sarai tra le prime cinque posizioni?

I segni zodiacali più bravi a baciare: speriamo tu sia nella classifica di oggi dell’oroscopo

A chi non è capitato di baciare qualcuno che, purtroppo, non sapeva assolutamente il fatto suo?

Se non ti è mai capitata questa esperienza, potremmo avere delle brutte notizie per te: eh sì, potresti essere tu quello incapace a baciare!

Argh!

Come fare a capire se sei o meno un esperto di baci? Ma ovviamente grazie alla nostra classifica di oggi dell’oroscopo!

Abbiamo chiesto a stelle e pianeti di dirci quali sono i cinque segni zodiacali che baciano meglio ed abbiamo scoperto che c’è una vera e propria classifica.

Pronto a scoprire se tu ed il tuo partner oppure il tuo prossimo flirt siete tra le prime posizioni della classifica di oggi? Allora scopriamo subito i segni più bravi baciare!

Bilancia: quinto posto

Al quinto (e successivamente al quarto posto) della nostra classifica di oggi troviamo un segno governato da Venere: la Bilancia!

Non è strano, ovviamente, che il pianete dell’amore abbia ben due segni nella classifica di quelli che sanno baciare bene: di certo a loro non bisogna spiegare cosa sia la passione!

La Bilancia è un segno molto espansivo e tutto teso a cercare di fare sempre il meglio per gli altri. La loro “empatia” emotiva, con la quale puntano a dare agli altri sempre ed esattamente quello che vogliono, si traduce spesso in baciatori professionisti.

Toro: quarto posto

Anche il Toro è un segno fortemente influenzato da Venere e, per questo motivo, particolarmente abile quando parliamo di baci.

Non male un quarto posto, non trovate?

I nati sotto il segno del Toro nascondono spesso sotto un aspetto particolarmente innocuo una sessualità ed una sensualità decisamente prorompenti.

Non è un caso, quindi, che siano estremamente bravi a baciare! I Toro sono persone che possono veramente sorprendervi con la loro bravura negli affari… più bollenti. Se ne conoscete uno, siamo sicuri che lo guarderete con occhi diversi, da oggi in poi!

Scorpione: terzo posto

Che i nati sotto il segno dello Scorpione siano persone estremamente sensuali e passionali lo avevate capito, non è vero?

Tutta la loro energia ed il loro modo di fare, infatti, è chiaramente autorevole al di fuori della camera da letto ma lo rimane anche tra le lenzuola!

Lo Scorpione, quindi, è un segno che sa assolutamente baciare ed anche molto bene! Sono bravissimi a farvi sperimentare esattamente quello che vogliono e si dice che ci bacia uno Scorpione non torna quasi mai indietro.

Insomma: siete stati avvertiti!

Acquario: secondo posto

Anche i nati sotto il segno dell’Acquario sono persone particolarmente focose e passionali: strano, vero?

O meglio, magari non ve lo sareste aspettato ma è vero che gli Acquario sono persone particolarmente brave sotto le lenzuola ed anche… molto brave a baciare!

In più gli Acquario sono anche persone che spesso pensano al benessere degli altri, mettendolo al primo posto anche prima del loro.

Non c’è da stupirsi, quindi, che siano veramente bravi a baciare: non fanno praticamente altro da mattina a sera!

Per gli Acquario, poi, è importantissimo comunicare agli altri il proprio amore: nonostante siano abbastanza emotivi, i nati sotto questo segno non sono bravissimi a esprimere a parole i loro sentimenti.

Ecco, quindi, che la fisicità ed i baci diventano dei sostituti abbastanza importanti per i sentimenti: non vi diranno facilmente che vi amano ma vi baceranno lasciandovi con le ginocchia che tremano!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più bravi a baciare di tutto l’oroscopo

Ebbene sì, cari Ariete, siete voi i re e le regine dei baci dell’oroscopo: siete contenti di scoprirlo?

Ovviamente sapete già di essere persone particolarmente passionali, capaci di accendersi per un nulla e di creare, quindi, anche la passione praticamente da zero.

Era impossibile che non foste bravi anche a baciare!

Gli Ariete, infatti, sono persone che riescono a rendere qualsiasi bacio un vero e proprio invito alla sensualità. Non vorreste mai staccarvi da loro!

Dopotutto i nati sotto questo segno sono persone veramente sensuali, capaci di attirare anche le persone a cui, all’inizio, non piacciono.

Sta tutto nell’energia e nell’entusiasmo che mettono nel fare ogni cosa: trascinano gli altri in un vero e proprio vortice ed i loro baci sono in grado di sciogliere anche il cuore più di ghiaccio. Se avete un partner dell’Ariete, quindi, sappiate che i suoi baci sono preziosissimi: non li sperimenterete mai più così!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.