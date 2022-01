Per essere sexy come Nathaly Caldonazzo mostra la schiena con l’abito giusto

Nathaly Caldonazzo è un’attrice e showgirl che non si è mai fermata. Negli ultimi anni si è dedicata al teatro ma da un po’ di giorni è anche tornata in tv entrando come inquilina del Grande Fratello Vip, il reality infinito di Canale 5, dove fa già parlare di sé. Vediamo come copiare il suo outfit che lascia la schiena scoperta.

Bionda, alta, magra e dal carattere deciso. Nathaly Caldonazzo sembra averle proprio tutte ed anche in fatto di stile a volte sa stupire le donne più attente, come ha fatto con l’abito che lascia intravedere la schiena. Attualmente in nomination con Soleil e Carmen Russo, la teniamo d’occhio per i suoi prossimi look che, come spesso è accaduto, finiscono nelle rubriche di moda (memorabile il vestito rosa firmato Chiara Boni).

La schiena scoperta è più sensuale di altre parti del corpo e Nathaly lo sa

Il vestito lungo con taglio sbieco e scollo profondo sulla schiena di Asos Design è color champagne, ha una vestibilità aderente, slim fit ed ha lo scollo rotondo sul davanti. Potrebbe andar benissimo per un red carpet – o comunque per una serata speciale – e costa solo 68,99 euro.

Di True Violet, l’abito lungo allacciato al collo con orlo a sirena in color vino (110,99 euro) è perfetto si si è toniche visto che segna i fianchi e lascia le braccia scoperte con un taglio a trapezio. Da sfoggiare sia scalze che con un tacco dodici, meglio nel caso optare per un sandalo o una décolleté spuntata.

Scontato del 30% (i saldi sono iniziati oggi in tutto il Paese) l’abito lungo Cremona di Max Mara è nero ed impreziosito da anelli circolari argentati che conferiscono una sobria opulenza. Si trova su MyTheresa.

Per le più festose in vena di onorare l’anno nuovo a colpi di stile, c’è il vestoto corto con paillettes (e schiena nuda ovviamente) di Shein a soli 19 euro! La schiena è decorata da catene sottili in metallo e le maniche lunghe danno un po’ di classe che non guasta mai.

LEGGI ANCHE: Ami il rosso e gli abiti cut out? Copia il look di Lucrezia (Lulù) al Gf Vip (chedonna.it)

Non ci sono scelte sbagliate quando si sa portare un abito con scollatura sulla schiena. Bisogna solo far attenzione al portamento, con questo look è più che mai fondamentale.

Silvia Zanchi