Test del Nuovo Talento | Vieni a scoprire cosa hai imparato nel 2021

Con il test del nuovo talento cercheremo di mettere in luce i progressi mentali ed emotivi che hai fatto nel corso del 2021.

In genere le persone (soprattutto le donne) tendono a concentrarsi su ciò che non va oppure su ciò che non sono riuscite a fare. Risulta piuttosto difficile concentrarsi sui risultati ottenuti e sui nostri miglioramenti interiori. Questo test serve proprio a spingerti a farlo!

Il 2021 è stato un anno molto difficile, che ha messo alla prova la nostra capacità di adattamento ma anche la nostra forza interiore. Moltissime persone hanno dovuto superare gravi lutti ma anche perdite economiche, mentre altre hanno visto peggiorare la propria salute mentale.

Ansia, depressione e tristezza sono stati nostri compagni di viaggio per diversi mesi, ma come insegna la saggezza popolare, non tutto il male viene per nuocere. Nei periodi difficili si sviluppano grandi virtù! Tu quale hai sviluppato? Se non sai cosa rispondere proveremo a domandarlo direttamente al tuo inconscio: lui non mente mai!

Test del Nuovo Talento

Per eseguire questo test ti chiediamo semplicemente di osservare l’immagine in ogni dettaglio. Dopo aver preso coscienza di tutti gli elementi che la compongono ti invitiamo a scegliere l’elemento che ti ha colpito di più oppure che semplicemente ti trasmette le sensazioni più positive. Una sola regola: non scegliere la donna, perché in questo test rappresenta la persona che sta osservando l’immagine, cioè te!

1 – Il Pianoforte

Suonare il pianoforte richiede anni di studio e di impegno costante. Si tratta di uno degli strumenti più complessi da padroneggiare ma anche uno dei più apprezzati dagli appassionati di musica di tutto il mondo.

Se hai scelto il pianoforte significa che nel corso del 2021 hai imparato a gestire i momenti buoni e quelli cattivi, esattamente come bisogna imparare a suonare i tasti bianchi e quelli neri per creare una melodia completa ed elaborata.

Questo significa che il tuo nuovo talento è la gestione delle emergenze: sei in grado di mantenere l’ordine in situazioni difficili, di tenere alto il morale delle persone e ricordare a tutti che l’importante è andare avanti con il massimo dell’impegno.

2 – Il Cigno

Il cigno è uno degli animali più belli e fedeli che si conoscano in natura. È infatti un animale assolutamente monogamo, che cioè si lega a un solo partner nel corso della sua vita e fa di tuto per proteggerlo.

Non sono in molti a sapere però che il cigno è anche un animale estremamente aggressivo, disposto a dare la vita per proteggere il suo territorio, il suo compagno o il suo nido dai predatori.

Se hai scelto il cigno nel corso del 2021 hai imparato a proteggere ciò a cui tieni di più. Probabilmente in passato non ti era mai successo di dover combattere per il bene dei tuoi familiari o per far valere le tue idee. Il 2021 ti ha dato l’opportunità di scoprire una nuova forza dentro di te.

3 – La Luna

La luna ha sempre rappresentato il mistero e la magia, ma anche l’incostanza dell’animo umano.

Viene spesso associata anche alla femminilità, perché il ciclo lunare dura esattamente quanto il ciclo mestruale.

Se hai scelto la Luna significa che nel corso del 2021 hai imparato a fidarti del tuo istinto, soprattutto nei momenti più difficili, quelli in cui avevi l’impressione di non poter fare affidamento sulla razionalità perché tutto era troppo confuso.

Si tratta di un grande pregio: non è un caso se l’istinto femminile viene definito infallibile. Affinarlo e imparare ad adoperarlo in ogni occasione possibile significa che hai aumentato la fiducia in te stessa.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.