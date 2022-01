Test della personalità: dimmi che palpebra hai e ti dirò chi sei

By

Il test della personalità di oggi ti rivelerà molti tratti del tuo carattere osservando semplicemente la forma della tua palpebra.

La tua palpebra superiore è uno dei segreti della tua bellezza. Riuscendo a valorizzarla nel modo giusto con l’ausilio del trucco, puoi mettere in risalto i tuoi occhi e sai quanto uno sguardo possa catturare ed ammaliare. Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima, anche le palpebre potrebbero rivelare molte cose di noi e della nostra personalità, basta osservare la loro forma.

Si chiama fisiognomica la pseudoscienza che analizza i diversi tratti fisici per definire le diverse personalità. A partire dalla forma fisica di una persona, di occhi, mani, piedi, labbra, naso, dita, ecc si potrebbe capire molto delle persone. Oggi ti sveliamo cosa rivela di te la forma della tua palpebra.

Test: la tua palpebra rivela chi sei veramente

Sei pronto per fare il test di oggi? tutto quello che ti serve è uno specchio. Prova ad osservare i tuoi occhi ed in particolar modo la tua palpebra e poi leggi il profilo corrispondente per scoprire molte cose di te.

Palpebra n. 1

Se questa è la forma della tua palpebra significa che sei una donna pratica, piuttosto che trastullarti tu sei il tipo che agisce. Sei una persona che non impiega molto a prendere decisioni, solitamente valuti brevemente la situazione e poi decidi. Dal punto di vista sentimentale potresti dare l’impressione di essere una persona un pò fredda, indifferente ma compensa il fatto che sei una persona carismatica e molto affascinante, questo gioca a tua favore nella relazione. Sei una donna multitasking, sei in grado svolgere un gran numero di compiti contemporaneamente. Sei una donna sobria ed elegante, hai molta fiducia in te stessa e hai dimostrato che vali.

Palpebra n. 2

Se questa è la forma della tua palpebra significa che la tua personalità è molto curiosa. Sei il tipo di persona che non si lascia sfuggire dettagli, che vede oltre l’apparenza, che ha un grande intuito. Trovi sempre soluzioni e ti poni molte domande. Sei una persona arguta, padroneggi l’arte della comunicazione, sei ammaliante e carismatica. Non ti piace passare troppo tempo da sola, preferisci la compagnia e la vita sociale alla solitudine. Hai moltissimi amici, sei anche vivace, brillante e divertente.

Palpebra n. 3

Se questa è la forma della tua palpebra significa che sei una donna molto cauta, attenta, iperprotettiva. Prima di aprirti a qualcuno hai bisogno di conoscerlo bene. Sei anche una persona saggia e analitica, valuti attentamente pro e contro prima di agire e questa tua attitudine si manifesta soprattutto a lavoro. Professionalmente sei un ottimo leader e hai spiccate doti di problem solving. Sentimentalmente ti prendi molto tempo prima di intraprendere una relazione seria. I tuoi cari ti trovano una persona meravigliosa.