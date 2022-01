Ma è un uomo o un mazzo di fiori? Scopri quanto sei vanitoso

Che cosa vedi in questo quadro? Il nostro test fiori o uomo ci dirà la verità su quanto sei vanitosa: sicura di volerlo sapere?

Diciamoci la verità, capita molto spesso di essere vanitosi e di non rendersene neanche conto.

Ci basta guardare una galleria qualsiasi (del nostro telefono o dei nostri profili social) per vedere scatti su scatti del nostro volto o del nostro ultimo outfit!

Per quanto questo sia ovviamente normale, capitano delle volte in cui si rischia di essere troppo vanitosi: ma quali sono queste volte?

Fortunatamente per te, il nostro test della personalità di oggi ci aiuterà a capire quanto e se lo sei. Lo proviamo insieme?

Test fiori o uomo: che cosa vedi in questo dipinto ci svela se sei la più vanitosa fra tutte

Ebbene sì, anche oggi CheDonna.it ti ha proposto un test della personalità decisamente curioso.

Il quadro che stai vedendo, infatti, è realizzato dal pittore surrealista Eric Montoya e non è di facile interpretazione.

Al suo interno, infatti, c’è chi vede semplicemente un mazzo di fiori e chi, invece, vede immediatamente un volto umano.

Quale sarà la risposta giusta?

Fortunatamente, almeno per noi, una risposta “giusta” non c’è: nel quadro ci sono entrambi i soggetti e sta solo alla tua sensibilità vederne prima uno e poi un altro!

Il test fiori o uomo, però, ci aiuterà a capire quanto sei vanitosa semplicemente in base a quello che hai visto per primo nel disegno.

Non diremo a nessuno il verdetto, quindi puoi essere sincera: che cosa hai visto prima in questo quadro?

hai visto il volto di una persona: dai su, sai benissimo cosa ti stiamo per dire. Non sei per niente vanitosa! (Ti aspettavi il contrario, vero?).

Nonostante vedere un volto possa sembrare una dichiarazione di vanità, in realtà il test fiori o uomo ci svela che vedere l’uomo è in realtà molto più comune nelle persone meno vanitose.

Vedere visi e volti in soggetti che non li rappresentano direttamente ci riporta quasi sempre ad un desiderio di realtà o di sincerità.

Vedi un volto perché è quello con cui vorresti dialogare e dal quale vorresti sapere come stanno le cose in realtà! Insomma, tu vedi un volto perché nel disegno vedi “gli altri”, chiunque essi siano.

Potrebbero essere amici o familiari, la persona che ti piace o il partner che hai accanto da tempo: non importa, in questo caso, chi siano le persone alle quali vorresti chiedere sincerità ma il fatto che tu sia concentrata su di loro e non su di te!

In questo caso, quindi, il test della personalità di oggi ci ha detto che sei veramente poco vanitosa: non male, vero?

hai visto una cascata di fiori: hai pensato che vedere i fiori non sia così grave e che tu non possa essere tacciata di vanità, vero?

Bene, ci dispiace deluderti ma chi vede i fiori in questo dipinto è più propenso ad essere vanitoso degli altri!

Dietro ad un mazzo di fiori, infatti, c’è quasi sempre la voglia di corteggiare o celebrare qualcuno: il test fiori o uomo ci dice, quindi, che pensi proprio che quei fiori siano stati messi nel quadro per te!

Non preoccuparti, sappiamo che non sei completamente legato alle apparenze ma che hai semplicemente una gran considerazione di te.

Va benissimo! Il fatto è che in questo test della personalità quello che hai visto è un omaggio a te, alla tua intelligenza ed alla tua bellezza.

Un poco vanitoso devi essere, no? L’importante è che tu non faccia diventare questo tuo tratto caratteriale l’unico che ti contraddistingue.

Meglio saperlo prima ed essere preparati a riconsiderare un attimo il mondo che ci circonda che essere vanitosi senza rendersene neanche conto, no?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.