Cosa vedi in questo dipinto? Ci dirà cosa ti capiterà sicuramente nel 2022

Ebbene sì, abbiamo deciso di svelarti in anteprima quello che ti succederà nel 2022! Come? Ma semplicemente con il test bacio o fiori: che cosa hai visto prima tu?

Il 2022 non è praticamente ancora iniziato e noi stiamo già cercando di stabilire che cosa ti succederà nei prossimi trecentosessanta (e qualcosa) giorni.

Siamo per caso degli esagerati? Ehm, la risposta potrebbe essere sì ma abbiamo deciso di non preoccuparci.

Non ti va di scoprire quale sarà l’avvenimento che sicuramente ti accadrà nel 2022? Certo che ti va, che domande sono?

Allora puoi provare il nostro test della personalità di oggi: ti basta solo dirci che cosa vedi in questo dipinto!

Test bacio o fiori: dicci cosa hai visto prima e ti sveleremo qualcosa che succederà assolutamente nel 2022

Cosa credi che succederà nel 2022 alla tua vita? In trecentosessantacinque giorni (ehm, oggi trecentosessantatré) può succedere veramente di tutto, non trovi?

Fortunatamente per te, però, il nostro test della personalità di oggi ci dirà che cosa succederà assolutamente nella tua vita.

Non ci credi? Ma allora perché vuoi provare il test bacio o fiori? Dai, lo sappiamo tutti che sotto sotto ci speri proprio che questo test ti possa rivelare il futuro del tuo nuovo anno!

Abbiamo deciso, quindi, di prendere in prestito un’opera del famoso pittore surrealista Octavio Ocampo.

In questo soggetto, infatti, c’è molto di più da vedere di quanto tu non creda! Sì, ci sono rappresentati “semplicemente” dei fiori anche se, a guardar bene, ti rendi conto che ci sono anche dei volti!

Due si stanno “baciando” proprio al centro dell’immagine ed uno si trova sotto le foglie, nell’angolo in basso a destra.

Noi vogliamo sapere che cosa hai visto tu per primo in questo quadro: non è una domanda difficile, non credi?

Bene, sei pronto a scoprire che cosa ti succederà nel 2022 grazie al test bacio o fiori?

hai visto i volti (sia i due che si baciano, sia quello in basso a destra): per te è stato chiaro, fin da subito, che nel disegno ci sono dei volti.

Hai visto i due fiori “baciarsi” subito, al centro dell’immagine, e poi anche il volto che si nasconde, con aria mesta, nell’angolo in basso a destra.

Insomma, che cosa ti accadrà sicuramente nel 2022? Ci dispiace (un poco) doverti dire che vedere i volti che si baciano non significa che troverai l’amore!

Cerchiamo di spiegarci meglio: vedere i volti nei quadri astratti simboleggia, principalmente, il bisogno ed il desiderio di verità. Visto che i tre volti in questo dipinto raccontano una storia, in realtà, di sofferenza amorosa (i due fiori che si baciano e il volto in disparte scoraggiato), quello che potrebbe capitarti nel 2022 è di vedere finalmente come stanno determinate cose.

Forse aprirai gli occhi su una situazione scomoda (non deve essere per forza un tradimento se hai un partner, eh) oppure, semplicemente, riuscirai finalmente a vedere le cose per quello che sono.

Anche se si tratta di una previsione “dura“, possiamo almeno dire che sarai libero dalle menzogne e che ti aspetta un anno all’insegna dell’onestà.

Meglio questo che continuare a vivere di bugie!

hai visto i fiori: per te non c’è altro soggetto in questo dipinto che dei fiori, delle splendide calle rosse.

Solo dopo ti sei reso conto che il profilo di questi fiori ricordava, moltissimo, dei volti! Solo adesso hai visto le due figure ed il volto in basso hai pensato che i fiori non sono gli unici protagonisti del quadro!

Fortunatamente per te, però, aver visto prima le calle rosse vuol dire che nel 2022 troverai sicuramente amore e passionalità. Questo fiore, infatti, simboleggia l’erotismo e l’amore passionale: buon per te, no?

Nel 2022, quindi, ti succederà sicuramente di avere a che fare con l’amore: forse incontrerai qualcuno che sconvolgerà il tuo mondo oppure un rapporto che sembrava appassire riprenderà nuova vita.

L’importante è che tu sappia che questo avvenimento potrebbe succedere praticamente in ogni momento: devi tenere gli occhi ben aperti e cercare di essere ricettivo, il resto succederà da sé!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.