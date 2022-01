Basta poco per spezzare i loro cuori, sono i segni più sensibili di tutti

Gli astri ci rivelano quali sono i segni zodiacali più sensibili dell’oroscopo, fai attenzione alle parole che usi con loro, li ferisci con facilità.

Ogni segno zodiacale è unico e ha caratteristiche distintive. Anche il grado della sensibilità di ogni segno potrebbe dipendere dalla sua appartenenza astrale. Essere molto sensibili significa percepire molte più sensazioni e provare emozioni emozioni più forti rispetto agli altri. Secondo gli astrologi i segni più sensibili dell’oroscopo sarebbero 3, tu sei tra loro?

Se vuoi avere un rapporto sereno con una persona altamente sensibile dovresti stare attento ai modi e alle parole che usi con loro perchè sono psicologicamente e moralmente più ricettive quindi basta davvero poco per spezzare il loro cuore. Questi segni non reagiscono bene alle critiche o osservazioni dispregiative.

Ecco chi sono i segni più sensibili dell’oroscopo

Essere ipersensibili significa essere una spugna emotiva, non deve essere facile per queste persone gestire tutte le loro emozioni amplificate. Essere una persona sensibile significa anche essere profondamente empatico e captare le emozioni di chi ci circonda, inoltre è impossibile per loro non farsi influenzare da queste percezioni. Le persone sensibili assorbono tutta questa energia, positiva o negativa, avvertono internamente un vero turbinio di sensazioni che li rendono meno inclini a sopportare qualsiasi forma di rimprovero o critica.

Ecco quali sono i segni in assoluto più sensibili:

Cancro

Il Cancro è un segno molto amichevole e leale. E’ molto legato alla famiglia e molto sensibile. Potreste notare in lui cambiamenti d’umore repentini o notare reazioni spropositate. Per ciò che gli altri pensano essere un non nulla, il Cancro potrebbe piangere e deprimersi. L’umore mutevole del Cancro lo fa apparire un pò infantile e alle prese con i capricci. In realtà è un segno che deve costantemente combattere contro tutte queste forti sensazioni che lo pervadono per questo è molto suscettibile. Basta poco per farli sentire traditi, umiliati e feriti. Per convivere con loro basta non dimenticare mai la loro fragilità emotiva. E’ una persona molto speciale quando è serena.

Pesci

Le persone nate sotto il segno dei Pesci sono note per la loro creatività e per il loro essere sognanti e distratti. Chi ha a che fare con un Pesci potrebbe aver notato che sono spesso assorti nei loro pensieri, ma non stanno riflettendo, in realtà stanno sognando e fantasticando. I Pesci sono intuitivi, hanno questo dono innato dono innato. Ottimi consiglieri, grazie al loro intuito sanno sempre qual è la cosa migliore da fare al bisogno. Ipersensibili, cercano di evitare conflitti e discussioni perché poi stanno troppo male, soprattutto se vengono usate parole dispregiative e insulti. Il Pesci non tenterà neanche di difendersi, si chiuderà in se stesso e si farà sopraffare dalla loro sofferenza. Gli altri a volte pensano che si tratti di insofferenza ma non è affatto così. Soffrono ma lo fanno in silenzio.

Scorpione

Lo Scorpione è tra i segni più carismatici e ambiziosi dello zodiaco. Sembrano sempre così determinati, sicuri di loro stessi e pronti e scattanti ma in realtà sono molto destabilizzati. Misteriosi ed introspettivi, lo Scorpione potrebbe sembrarti indifferente e distaccato. Se noti che è particolarmente cupo, inutile cercare di tiragli fuori qualsiasi informazione, parleranno e si apriranno solo se lo sentiranno. Stanno in silenzio invece di sfogarsi, questo non gli permette mai di alleggerire i suoi carichi interiori che a lungo andare iniziano a pesare come macigni. Lo Scorpione usa il suo guscio per non farti vedere quanto è fragile. Il suo guscio è il suo porto sicuro.

Se vi intendete vagamente di astrologia avrete notato che i segni più sensibili dello zodiaco hanno qualcosa in comune, sono governati dall’elemento Acqua questo elemento li rende più inclini ad avvertire il mondo in modo singolare.

Vi ricordiamo che l’astrologia non è una scienza, sentitevi pure liberi di credere o meno a queste previsioni.