Quale accessorio userai a Capodanno? Scopri che tipo di invitato sei

Il test degli accessori di Capodanno è qui, pronto a determinare che tipo di invitato sei. Non pensi che dovresti mandarlo a tutti quelli che stanno per venire a cena da te?

Ebbene sì, tra un tampone in farmacia ed uno molecolare, dopo settimane di mini quarantena preventiva e mascherina anche all’aperto, la cena di Capodanno è arrivata.

Hai partecipato, ti sei divertito, hai fatto esplodere qualche botto o acceso qualche piccola stellina e festeggiato il nuovo anno in felicità.

Ma che tipo di invitato sei stato? Anzi, pensiamo al futuro: che tipo di invitato sei e sarai per tutte le prossime volte che ti capiterà di andare a cena o a festeggiare fuori?

Il nostro test della personalità ce lo rivelerà: pronto a giocare?

Test degli accessori di Capodanno: scegli il tuo preferito e scopri chi sei

Capodanno è passato e, tra un tampone ed una mascherina, ce lo siamo lasciato alle spalle.

Ma tu che tipo di ospite sei stato per i tuoi commensali o per chi ti ha invitato alla sua tavola?

No, no: non c’è bisogno che rispondi tanto sappiamo benissimo che non ci dirai mai la verità!

Fortunatamente, però, il test degli accessori di Capodanno è qui per dirci la verità su di te e su come ti comporti. Devi solo guardare le quattro opzioni e dirci quale ti piace di più (o quale, direttamente, hai deciso di indossare a Capodanno). Pronto a svelarci che tipo di invitato sei?

cerchietto con antenne luminose : all eyes on me (anzi al posto di eyes c’era eyez) diceva il famosissimo rapper Tupac Shaqur. Se per caso tu che hai scelto il cerchiatto con le antenne luminose non sei un rapper afroamericano, possiamo di certo dire che tu e Tupac avete sicuramente qualcosa in comune.

Vi sentite (e volete, forse) gli occhi di tutti addosso! Sei un ospite decisamente rumoroso che, però, non è venuto alla festa solo per dare fastidio.

Ti piace animare ogni riunione dove ti trovi ed anche se non dovresti essere il protagonista finisci, in ogni caso, per diventarlo. Sei una persona decisamente piacevole da avere intorno ma a volte puoi strafare : soprattutto quando non conosci bene le persone che stanno insieme a te! Il cerchietto luminoso rappresenta il tuo modo di essere: sopra le righe , divertente , abituato a far girare tutto intorno a te. Non sei un cattivo ospite ma neanche un ospite che ti rende la vita più facile!

Probabilmente li indossi ogni anno, felicissimo perché non li devi cambiare e perché ti fanno entrare subito nello spirito delle feste.

Sei sicuramente un ospite che si prodiga molto per gli altri: aiuti a sparecchiare e a mettere in ordine e non cerchi di sconvolgerti a casa d’altri, anzi!

I tuoi amici sanno di poter contare su di te: porti quello che manca all’ultimo minuto e non lasci mai gli altri in difficoltà!

Di certo, poi, non ti metterai ad urlare e non cercherai di mettere l’animale domestico di casa su un cubo da discoteca improvvisato. Insomma: quando sei invitato a casa degli altri sai bene che tutti sono contenti di vederti!

cappello a punta : ehi, è qui la festa? Sei una persona che non vede veramente l’ora di avere una “scusa” per fare un vero e proprio party in piena regola !

Urla, balli, canti, alcool che scorre a fiumi e cibo a volontà: per te una festa è un modo per scatenarsi e divertirsi e sfogare tutto quello che ti tieni dentro !

Sei un ospite sicuramente divertente ma non vista tanto di buon occhio dai padroni di casa: dove passi tu, infatti, non ci sono vasi che si salvano o pavimenti che riescono a rimanere puliti.

Come ospite sei sicuramente una vera e propria forza della natura e come tale puoi avere anche conseguenze a volte disastrose.

Forse potrebbe esserti d’aiuto pensare che gli altri, aprendo casa a tutti per fare una festa, avrebbero anche piacere a ritrovare il proprio appartamento non vandalizzato , non trovi?

Limita giusto un poco l’entusiasmo o tienilo per luoghi che sono deputati al divertimento: il trenino in balcone , con piatti e bicchieri che volano di sotto, è qualcosa che chi ti ospita non gradisce!

Sei una persona che ama arrivare alle feste per fare una vera e propria “apparizione“. Per te, infatti, essere ospiti a casa di qualcuno vuol dire mettere su una vera e propria opera teatrale, nella quale tu sei il protagonista (indiscusso).

Il tuo look è sempre veramente incredibile anche se siete pochi amici! Sei incaricato di foto e post sui social, che devono essere sempre perfetti e veramente professionali!

Per te una festa, di qualsiasi tipo, è il modo migliore per mettersi in mostra: sarai sempre elegante e posato, mai fuori luogo e certamente un ottimo ospite.

Nessuno, però, può chiederti di lavare i piatti o di buttare una busta dell’immondizia: quello non fa proprio per te!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.