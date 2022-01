Il tuo partner preferisce l’intelligenza all’aspetto fisico? Te lo dice il segno

Il tuo partner è uno di quei segni zodiacali che preferiscono l’intelligenza all’aspetto fisico? Non arrovellarti: scopriamolo subito insieme!

Ebbene sì, ci sono persone che non possono veramente fare a meno di cascare ai piedi di scienziati, matematici o, generalmente, grandi professoroni.

Lo avresti mai detto?

Invece di addominali scolpiti, bicipiti scintillanti e lunghi e fluenti capelli queste persone guardano principalmente alla presenza di spirito, all’intelligenza e ai risultati raggiunti.

Ehi, adesso ci viene il dubbio: non è che il tuo partner sta con te solo perché sei bello (bello in modo assurdo, per citare un famosissimo film) e non perché sei intelligente?

Scopriamolo subito grazie all’oroscopo, che ne dici?

I segni zodiacali che preferiscono l’intelligenza all’aspetto fisico: speriamo che, questa volta, il tuo partner sia in classifica

Cosa guardi tu nelle altre persone?

Ti interessano la misura delle spalle e la circonferenza del girovita oppure preferisci avere qualcuno con cui parlare di argomenti astratti o che sia in grado di affascinarti con la sua conoscenza?

Se preferisci il cervello all’aspetto fisico, c’è la possibilità molto concreta che tu sia nella classifica dell’oroscopo di oggi!

Ovviamente non sei solo: ci sono anche tutti gli altri segni zodiacali presenti nella nostra classifica di oggi!

LEGGI ANCHE –> Evitali in tutte le maniere: sono i segni zodiacali più esasperanti tra tutti



Ebbene sì, oggi parliamo di tutti i segni zodiacali che preferiscono l’intelligenza all’aspetto fisico: speriamo di trovare anche il tuo partner in classifica, no?

Ecco chi c’è nelle prime cinque posizioni: occhi aperti!

Capricorno: quinto posto

Mettiamo i Capricorno solo al quinto posto della nostra classifica di oggi per un motivo semplice.

Questo segno, infatti, ha un problema con l’aspetto fisico (come forse lo abbiamo tutti) e casca spesso imbambolato ai piedi di persone attraenti solo per gli occhi!

Quando, dopo poco, il Capricorno si rende conto che non siete “intelligenti” come vorrebbe lui, finisce per diventare veramente freddo e scortese. Vi ignora, non vi parla e si comporta come se non esistesse: per loro, in definitiva, conta più il cervello che il fisico!

Pesci: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dei Pesci, pur cedendo alla fascinazione della carne (potremmo dire così), sono decisamente persone che preferiscono l’intelletto alla forma fisica.

I Pesci, infatti, sono persone affascinate dal carattere delle altre persone e spesso e volentieri si trovano innamorati senza neanche saperlo!

Chi è nato sotto il segno dei Pesci potrà confermarvelo: loro si innamorano da un momento all’altro e anche con una forza incredibile e il motivo è tutto il “cervello”.

Un Pesci non può resistere a qualcuno che è arguto, gentile, intelligente e dolcissimo: è questa la ricetta per conquistarli!

LEGGI ANCHE –> Fai attenzione ai segni più ambigui: da loro non saprai mai la verità

Cancro: terzo posto

Finalmente incontriamo i nati sotto il segno del Cancro in questa classifica. Il Cancro, infatti, è una persona che spesso e volentieri si ritrova innamorato anche se… proprio non voleva!

Non è raro che i Cancro inizino relazioni con persone che non gli piacciono molto fisicamente: soprattutto dopo aver detto che non gli piacevano assolutamente!

Chiariamoci: certo che ai Cancro piacciono i propri partner o compagni ma diciamo che l’aspetto fisico, per loro, è sicuramente venuto dopo.

Se il Cancro sente una connessione emotiva con voi, non dovete preoccuparvi veramente di nient’altro! (A parte quando vi lasciate: chiedete a un Cancro un parere fisico sui propri ex e sentirete un elenco di difetti che vi lascerà a bocca aperta!).

Toro: secondo posto

I nati sotto il segno del Toro sono persone che non guardano assolutamente al fisico dei loro fidanzati. Ecco perché, spesso e volentieri, gli capita anche di avere a che fare con persone non proprio avvenenti!

Per i Toro, infatti, un partner è molto di più che una bella statuina.

Questo è vero per tutti (più o meno) ma per i Toro è specialmente importante. Questo segno non riesce a stabilire una vera e propria connessione con gli altri se questi non sono “intelligenti”, soprattutto emotivamente, come vuole lui.

Certo, al Toro non dispiace darsi da fare anche con persone semplicemente attraenti ma non possono proprio stare con voi se non trovano attraente il vostro cervello!

Il Toro, dunque, è veramente uno dei segni zodiacali che preferiscono il cervello all’aspetto fisico e lo dimostrano con le proprie relazioni.

I loro partner sono persone che li stimolano intellettualmente: non potrebbero fare altrimenti!

LEGGI ANCHE –> Lui è tra i segni che preferiscono l’aspetto fisico all’intelligenza?



Aquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che preferiscono l’intelligenza all’aspetto fisico

Al primo posto, infine, non possiamo far altro che incoronare gli Acquario come i veri e propri re e regine del preferire… l’intelligenza!

Gli Acquario, infatti, sono persone che non giudicano gli altri in base al fisico soprattutto quando parliamo della ricerca di un compagno.

Per gli Acquario un buon partner ha tantissime caratteristiche: dall’affidabilità all’emotività, dall’intelligenza dura e pura alla capacità di aiutarli in quello che loro non riescono a fare (molto poco).

Il fisico, per gli Acquario, è una delle ultime caselle da spuntare e non sempre cercano partner perché sono “belli”, anzi!

Diciamo che si tratta proprio di una delle ultime cose che guardano negli altri: gli Acquario, semplicemente, pensano prima alle affinità elettive che a quelle della carne!