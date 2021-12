Che tipo di intimo metti a Capodanno, rosso o normale? Scopri chi sei

Il test dell’intimo a Capodanno è pronto a farti la domanda più personale che ci sia: che tipo di mutande metterai sotto il tuo outfit?

No, non siamo dei maniaci e non vogliamo sbirciare nei tuoi pantaloni anche se, effettivamente, la domanda del nostro test della personalità di oggi è veramente curioso.

Perché vogliamo sapere di che colore metterai le mutande a Capodanno?

Ovviamente, la questione è ben diversa. Sappiamo tutti, infatti, che a Capodanno bisognerebbe indossare (da tradizione) qualcosa di rosso, non è vero?

Bene, noi vogliamo sapere se hai deciso di seguire questa tradizione o se, invece, andrai controcorrente!

Test dell’intimo di Capodanno: dicci che cosa indosserai e noi ti riveleremo quanto sei superstizioso

Ebbene sì, si avvicina (ehm, in realtà è praticamente già qui) la fine dell’ultimo giorno dell’anno.

In tutto il mondo, il 31 Dicembre viene celebrato come un vero e proprio rito di passaggio: con la sua fine, infatti, coincide anche l’arrivo del nuovo anno.

Quante speranze riponiamo in questo giorno!

Ovviamente, come ogni “rituale” che si rispetti, Capodanno ha le sue tradizioni da rispettare o meno a seconda della persona che sei.

Per questo il test dell’intimo di Capodanno vuole sapere se indosserai biancheria rossa, come da tradizione, oppure biancheria normale!

Dai, in questa situazione è una domanda del tutto legittima, non credi? Ti abbiamo convinto?

Bene, allora non ti rimane che dare una controllata (se non ti ricordi che cosa hai indossato stamattina) e dirci che cosa indossi sotto il tuo favoloso outfit di Capodanno.

Scopriamo subito insieme quanto sei superstizioso!

biancheria rossa: dall’antica Cina fino all’antica Roma arrivando per il non-così-antico tuo immediato presente, la biancheria rossa è un vero e proprio must a Capodanno, non è vero?

Poco importa dove ti trovi o come tu stia festeggiando. Se sei da solo sul divano, con una persona speciale o ad una cena con gli amici tu hai comunque, ed in ogni caso, le mutande rosse!

Il motivo per cui indossiamo il rosso a Capodanno, come ti dicevamo prima, viene da antichissime tradizioni e ha a che vedere con il significato che si dava al rosso: indica un buon augurio ed è quindi sinonimo di fortuna!

Ma tu che lo scegli ogni anno a Capodanno (compreso questo) sei davvero superstizioso? La risposta più semplice e più corretta sembrerebbe essere sì: eppure non è tanto vero, non credi?

Sei una persona sicuramente bonaria e che ha messo le mutande rosse più per scherzo che per un vero e proprio rituale di buona fortuna. Certo, che cos’hai da perdere nel metterle? Assolutamente niente, quindi lo fai e anche volentieri. Questo non vuol dire, però, che conti sulle tue mutande per far sì che il nuovo anno vada alla grande! Sei una persona spiritosa e forse un poco superstiziosa ma non tantissimo: è una sorpresa, vero?

biancheria normale: cosa? Biancheria rossa a Capodanno? Pfui, parbleu, che non si scherzi neanche su questo argomento!

Tu non la metteresti mai, stasera ovviamente non la indossi e non hai proprio intenzione di pensarci neanche per un attimo!

Ehi ma non sarà che sei così restio ad indossare la biancheria rossa perché, sotto sotto, il più superstizioso di tutti sei proprio tu!

Abbiamo svelato il tuo più grande segreto: tu non solo sei estremamente superstizioso ma cerchi in tutte le maniere di seguire le tue superstizioni personali.

Le trovi molto più forti e sensate e proprio per questo ti rifiuti di indossare le mutande rosse a Capodanno, come centinaia di altre persone.

Non è questo che ti farà avere buona fortuna nel nuovo anno! (Bensì, uno qualsiasi dei tuoi forse bislacchi gesti scaramantici che sai benissimo di avere). Insomma, più ti ritrai da questa tradizione, più scegli consapevolmente di mettere delle mutande normali e più possiamo dire che sei scaramantico. Cosa possiamo fare, allora, se non augurarti un felice (e fortunato) anno nuovo?