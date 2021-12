Test della Mancanza | Cosa ti manca davvero per non essere più triste?

Con il test della mancanza cercheremo di capire cosa rende la tua vita “incompleta”. Capita a tutti di essere tristi di tanto in tanto: come dovremmo comportarci per superare questa sensazione?

L’idea di non essere mai tristi è completamente irrealistica. Questo sentimento è parte integrante della nostra vita ma non dovrebbe farne parte ogni giorno.

Per questo, se ti sembra di essere sempre triste, anche quando apparentemente non c’è nulla che dovrebbe toglierti il buon umore, qualcosa non va.

Oltre al fatto che non si tratta di un bel modo di vivere la vita, è anche indice del fatto che nella tua vita manca qualcosa. Anche se tu non sapresti dire nello specifico che cosa, il tuo subconscio lo sa benissimo. Per questo motivo è il momento di interrogarlo direttamente per scoprire cosa bisogna cambiare!

Test della Mancanza

Per scoprire cosa manca alla tua felicità dovrai semplicemente osservare attentamente il quadro che ti proponiamo. Prenditi il tempo necessario a cogliere tutti i dettagli e i particolari che lo compongono, quindi scegli l’elemento che ti ha colpito di più. Escludi il viso e la figura del personaggio con il cappello rosso, perché quello rappresenta la persona che fa il test.

Quando avrai deciso potrai leggere il profilo corrispondente alla tua scelta. E se sei indecisa tra due elementi? Il nostro consiglio è di leggere entrambi i profili!

1 – La Rosa Rossa

Da sempre la rosa rossa è il fiore che indica sentimenti d’amore, ma anche una forte passione sensuale. Si dice anche però che non c’è rosa senza spine, cioè che non c’è amore senza sofferenza.

Se hai scelto questo elemento significa che ciò che ti manca nella vita è una grande passione, e per viverla saresti anche disposta a sopportare “le spine”. La prima cosa che viene in mente, ovviamente, è la mancanza di una travolgente storia d’amore, ma non è detto che sia necessariamente così.

Ciò che manca nella tua vita è qualcosa che ti appassioni, cioè che sia in grado di risvegliare il tuo interesse più profondo e il tuo entusiasmo.

Probabilmente il tuo inconscio ti sta comunicando che vivi una vita un po’ grigia e monotona è che finalmente arrivato il momento di voltare pagina e dare un bello scossone alla tua routine!

2 – La Corda

La corda tesa in alto tra due sostegni è il simbolo dell’equilibrio ma anche del controllo e del perfetto equilibrio.

Se hai scelto questo elemento significa che ti sembra di non avere il controllo completo sulla tua vita. Questo vuol dire che ti senti come schiacciata da tutte le tue responsabilità, da tutti i tuoi impegni, da tutto ciò che sei “obbligata” a fare ogni giorno anche se non vorresti o non ne senti la necessità.

Ciò che manca nella tua vita quindi è l’equilibrio, la capacità di gestire la tua vita sociale e professionale lasciando spazio anche ai tuoi desideri.

Cerca di dare più ascolto a ciò che desideri davvero, a ciò che per te è importante. Esprimi meglio le tue passioni, i tuoi desideri, tutto ciò che per te è importante. La tua vita migliorerà moltissimo, perché sentirai che sarà degna di essere vissuta.

3 – La Ballerina

La ballerina è per eccellenza il simbolo di grazia, forza e bellezza. La capacità di danzare in maniera impeccabile è frutto di anni e anni di duro lavoro.

Se hai scelto la ballerina significa che pensi di essere priva di tutte le qualità di una danzatrice.

Probabilmente pensi di essere insignificante, di non avere nulla di interessante da offrire, nulla per cui valga la pena ricordarti in qualche modo.

Il nostro consiglio è di lavorare un po’ sulla tua autostima (qui troverai dei semplici esercizi da fare con carta e penna). Migliorando il tuo rapporto con te stessa e imparando ad apprezzare davvero i tuoi pregi la tristezza che di tanto in tanto ti attanaglia si presenterà sempre meno spesso!

4 – Il Buco nel petto a forma di cuore

Il cuore al centro del petto del protagonista del quadro è in realtà un buco di grandi dimensioni oltre il quale si vede il cielo.

Il cielo rappresenta sempre le aspirazioni e i sogni delle persone, a volte anche la consolazione e la fede.

Se hai scelto il buco oltre il quale si vede il cielo significa che senti la mancanza di un’aspirazione, di un’obiettivo da realizzare, o di un sogno da inseguire.

Probabilmente sei una persona idealista e dai grandi valori che vuole dare senso alla propria vita facendo del bene agli altri oppure rendendo il mondo un posto migliore.

Purtroppo nella vita siamo costretti a scendere a molti compromessi, ad accettare di compiere azioni che non sono in linea con i nostri principi: è questo che ti provoca tristezza. Cerca, quando puoi, di agire sempre in linea con i tuoi principi morali oppure impegnati concretamente in una causa in cui credi. La tua vita sembrerà improvvisamente acquisire senso e pienezza. La tristezza diventerà un ricordo del passato!

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.