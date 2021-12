Qual è la tua missione? Quello che vedi in questo dipinto ce lo svelerà

Il test della missione nella vita ci svelerà qual è la tua. Come? Semplicemente chiedendoti che cosa vedi in questo strano dipinto!

Tutti noi, nessuno escluso, abbiamo una missione nella vita. Eh sì, anche tu che pensi di non dover far altro se non lavorare e aspettare la pensione!

Oggi, quindi, abbiamo deciso di darti una dritta nella giusta direzione e scoprire insieme a te quale potrebbe essere la tua missione.

Ovviamente non possiamo chiamarti al telefono per farti qualche domanda e quindi abbiamo scelto di farti vedere questo quadro.

Piuttosto curioso, non trovi? A noi basta solo sapere che cosa hai visto per primo in questo… guazzabuglio!

Test della missione nella vita: dicci cosa vedi nel quadro e noi ti riveleremo qual è la tua

Pronto a metterti in gioco?

Oggi parliamo di una cosa niente, praticamente nulla d’importante: la tua missione nella vita!

(Ovviamente scherziamo: inutile dirti che si tratta di un argomento importantissimo!).

Abbiamo deciso, quindi, di metterti di fronte ad un dipinto del pittore armeno Artush Voskanyan.

Si tratta di un quadro decisamente curioso, vero? Come al solito, infatti, non c’è solo quello che vedi nel dipinto ma molto (molto di più).

LEGGI ANCHE –> Cosa vedi in questa immagine? Scopri se sei troppo sospettoso

Quello che vogliamo sapere noi, dunque, è che cosa hai notato per primo in questo dipinto in modo da mettere in moto il test della missione nella vita.

Non sei curioso di scoprire qual è la tua?

tacchino : non hai potuto fare a meno di notare, come primo elemento, il grosso tacchino che si staglia nella parte alta del quadro.

Si tratta di un soggetto piuttosto insolito e che occupa buona parte del dipinto! Se lo hai notato subito, abbiamo delle buone notizie per te.

Il tacchino è generalmente un simbolo ricollegabile a generosità e disinteresse nei confronti del materialismo. Insomma, sei sicuramente una persona spirituale e che non ha paura di mettere gli altri al primo posto quando serve!

La tua missione nella vita è quella di diffondere il più possibile gentilezza e generosità nel mondo: è come se fossi nato per questo!

Puoi essere un esempio per gli altri e condurli sulla buona strada: impara a gestire questa tua missione perché è veramente importante!

: non hai potuto fare a meno di notare, come primo elemento, il grosso tacchino che si staglia nella parte alta del quadro. Si tratta di un e che occupa buona parte del dipinto! Se lo hai notato subito, abbiamo delle buone notizie per te. Il tacchino è generalmente un simbolo a e nei confronti del materialismo. Insomma, sei sicuramente una persona spirituale e che non ha paura di mettere gli altri al primo posto quando serve! La tua missione nella vita è quella di il più possibile e nel mondo: è come se fossi nato per questo! Puoi essere un esempio per gli altri e condurli sulla buona strada: impara a gestire questa tua missione perché è veramente importante! cavolo e foglie di cavolo: un altro soggetto decisamente particolare è quella del cavolo in terra o delle sue foglie.

Non hai potuto fare a meno di notarlo nonostante non sia particolarmente poetico, non è vero? Niente di male in questo simbolo che è da sempre sinonimo di fertilità, soprattutto in un periodo “nero“.

Il cavolo, infatti, rappresenta il successo dopo tanti momenti di sconforto e invita a perseverare nei propri obiettivi.

Anche la tua missione non è di certo da poco: il test della missione nella vita ci dice che il tuo compito è infondere speranza negli altri!

Sai sempre riconoscere quando una causa è persa (per davvero) e quando, invece, lottando si può arrivare al risultato: sei un gran motivatore e gli altri guardano a te per sapere cosa fare!

LEGGI ANCHE –> Cosa vedi in questo dipinto? Ti diremo che cosa ti serve per il nuovo anno

coniglio : il piccolo coniglio che si può vedere “ rannicchiato ” sulla destra del dipinto ha attirato immediatamente la tua attenzione.

Non appena lo hai visto, infatti, ti è sembrato finalmente che il quadro avesse senso! Ma qual è la tua missione nella vita ?

Il coniglio ha una simbologia veramente difficile da analizzare: per alcune culture è sinonimo di coraggio, per altre di pusillanimità. C’è chi lo considera sacro e chi maledetto, addirittura! In realtà, quello che significa nel nostro test della missione nella vita è veramente importante: la tua missione è quella di proteggere .

Sei una persona che ha un occhio di riguardo per tutte le persone, anche quelle che sono più in difficoltà o lasciate indietro dagli altri. Sei sempre stato così e, per questo, la tua missione è volta a portarti a proteggere quante più persone possibili. Tienilo a mente per il futuro!

: il piccolo coniglio che si può vedere “ ” sulla destra del dipinto ha attirato immediatamente la tua attenzione. Non appena lo hai visto, infatti, ti è sembrato finalmente che il quadro avesse senso! Ma qual è la tua ? Il ha una veramente da analizzare: per alcune culture è sinonimo di coraggio, per altre di pusillanimità. C’è chi lo considera sacro e chi maledetto, addirittura! In realtà, quello che significa nel nostro test della missione nella vita è veramente importante: la è quella di . Sei una persona che ha un occhio di riguardo per tutte le persone, anche quelle che sono più in difficoltà o lasciate indietro dagli altri. Sei sempre stato così e, per questo, la tua missione è volta a portarti a possibili. Tienilo a mente per il futuro! volto di donna: ma cosa sono tutti questi altri soggetti, per te è evidente che il dipinto ha come protagonista il volto di una donna!

“Nascosto” dagli altri elementi, infatti, quello che appare chiaro quando si mette tutto insieme è il volto di una donna, particolarmente imbronciata anche, che ci fissa dal centro del quadro.

Se lo hai visto, la tua missione nella vita è quella di dire la verità. Sembra sciocco messo così, vero? Invece è una missione importantissima!

Sei una persona in grado di mettere insieme vari elementi e vederli per quello che sono davvero. Il volto, poi, ha una simbologia piuttosto chiara: parla di trasparenza e di avere il coraggio di guardare finalmente in faccia (gioco di parole voluto) la realtà.

La tua missione è quella di svelare misteri ed inganni e dire sempre e il più possibile le cose come stanno: solo tu puoi farlo perché solo tu sei in grado di vedere le situazioni per quelle che sono veramente!

Le persone che si fanno carico di questa missione, spesso, sono viste in maniera negativa e devono aspettare anni prima di riscattarsi. Insomma, è una missione dura ma vale la pena!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.