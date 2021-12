Test del nuovo anno: l’oggetto che desideri rivela il tuo desiderio profondo

Con il nostro test del nuovo anno potrai scoprire cosa desideri nel profondo scegliendo semplicemente l’oggetto che vorresti avere con te in questo momento.

Il nuovo anno è ormai alle porte e la voglia di esplorare il nuovo e di rifugiarsi in sogni e aspettative per il futuro è sempre forte. Dopotutto è più che normale sperare in un anno che sia ricco di cose belle e di eventi fortunati ed in grado di rendere la vita più bella. Un sogno che tutti hanno e che ognuno di noi persegue a suo modo.

Per questo motivo, ci sono diversi gesti scaramantici che si è soliti mettere in atto e che si accompagnano anche ad oggetti che in questi giorni si desidera avere maggiormente con se. Una coperta di Linus che tutti desiderano e che in modo più o meno consapevole può rappresentare ciò che si prova nel profondo.

In base all’oggetto che si desidera avere con se, si può infatti capire molto di una persona e delle sue aspettative per il futuro. Aspettative che a cavallo del nuovo anno si fanno sempre più forti e cariche di speranza.

Oggi, quindi, impareremo a guardarci più a fondo e a capire cosa desideriamo davvero oltre a quanto ci diciamo e ammettiamo con gli altri. Un modo semplice ed immediato per conoscersi a fondo.

Test del nuovo anno: l’oggetto che preferisci svela il tuo sogno più grande

Per eseguire questo test ti basta scegliere una delle immagini esposte qui sotto e leggere il profilo corrispondente.

Ciò che sceglierai rivelerà infatti i tuoi desideri più grandi riguardo il nuovo anno.

1 – Il diario

Se l’oggetto di cui non puoi fare a meno durante l’attesa del nuovo anno è un diario sul cui trascrivere i tuoi pensieri, sei una persona molto introspettiva ed in grado di guardarsi dentro per capirsi meglio. Tra i tuoi desideri più grandi c’è sicuramente quello di essere felice. E sei solita perseguire questo sogno mettendocela tutta e dando il meglio di te.

Della vita ami tutto ciò che è semplice e non disdegni le sorprese. Al contempo hai però bisogno di pianificare tutto e di sapere verso cosa stai andando incontro. Dal futuro non ti aspetti chissà quali sogni ma la realizzazione progressiva dei tuoi progetti che di solito includono una vita a due che sia felice e appagante e che ben si sposi con quella lavorativa.

Pragmatica e al contempo in grado di comprendere i tuoi limiti, sei sempre pronta ad addentrarti nel nuovo anno con la giusta energia. E lo fai proponendoti dei propositi in grado di avverarsi. Per questo motivo hai molte possibilità di andare incontro ad un anno in grado di renderti felice.

2 – Un bracciale rosso

Se il momento di passaggio tra il vecchio anno e quello nuovo ti rende più propensa ad avere con te qualcosa di rosso come, ad esempio, un bracciale o della biancheria intima, sei una persona che crede molto nei segni e che sa sempre come muoversi per ottenere fortuna.

Nella vita ti piace farti trovare pronta per ogni situazione. E ciò ti porta a cercare di prevedere con largo anticipo lo sviluppo dei vari eventi. Una cosa che ti riesce piuttosto bene e che fa di te una persona in grado di muoversi a proprio agio anche nei primi giorni dell’anno. Anno per il quale sogni una famiglia e quanta più felicità possibile.

Pratica ed in grado di sognare ad occhi aperti tutte le volte che lo desideri, vivi questo periodo con motivazione e trepidazione. E ciò ti aiuta a sentirti carica di nuove energie da spendere. Energie che investi sempre in ciò che ti piace e che ami. E ciò ti aiuta sicuramente a metterti sulla strada del successo. I tuoi sogni, quindi, grazie anche all’impegno e all’istinto che sei da sempre in grado di seguire sono destinati a diventare presto realtà.

3 – Una tazza

Se ciò che desideri di più è una tazza nuova che sia grande e confortevole, sei una persona che ama godersi la vita e che nel farlo cerca di puntare sempre verso tutto ciò che è semplice. Rilassarti e trascorrere momenti piacevoli è ciò che desideri di più. Quanto al resto, non sei solita fare chissà quali progetti, preferendo seguire il corso degli eventi.

Verso la vita hai un approccio rilassato. Non sei solita aspettarti grandi cose e questo ti aiuta a non andare incontro ad inutili delusioni. D’altro canto non sei neppure una che fa grandi progetti o che si perde in liste di buoni propositi. Preferisci piuttosto vivere alla giornata e cogliere ciò che arriva con un moto di sorpresa che ai tuoi occhi rende tutto più bello.

Dinamica, energica e dotata di un grande spirito pratico sei quindi solita vivere in modo quasi del tutto normale questo periodo dell’anno che per te non è tanto di passaggio quanto momento per fare i bilanci di ciò che è stato. Un tuo modo personale per pianificare seppur con la dovuta calma il prossimo futuro. Futuro al quale sei pronta ad avvicinarti con relativa calma e fiducia.

4 – Una borsa

In questo momento hai bisogno di una borsa nuova e capiente? Allora sei una persona che pensa molto a se stessa e che è da sempre in grado di auto motivarsi quanto serve. Ti piace avere tutto sotto controllo e gestire sia la tua vita che quella degli altri. Cosa che non ti sforzi neppure di nascondere e che spesso viene quasi apprezzata da chi, al contrario di te, desidera solo vivere le cose per come vengono.

La vita è per te un campo nel quale confrontarti prima di tutto con te stessa e subito dopo con chi reputi al tuo livello. Si tratta di un aspetto che ti stimola molto e che ti piace perseguire da sempre. A ciò si unisce un bisogno di far strada e di andare incontro al successo che ti carica di energia nuova e a volte persino un po’ d’ansia.

Attiva come poche e sempre pronta a dare il meglio di te, tendi a vivere il nuovo anno facendo progetti per il futuro e arrivando a programmare quasi la tua intera esistenza. Un aspetto che ti fa arrivare sempre ben organizzata ma che a volte ti porta anche un piccolo carico di stress. Con un po’ di relax in più i tuoi sogni si avvereranno comunque ma il percorso che ti condurrà a loro sarà certamente più rilassante.

Questi test della personalità devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.