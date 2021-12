Questi 3 segni zodiacali non perdonano, evita di fargli un torto

Gli astri ci rivelano quali sono i segno zodiacali con i quali non dovresti mai avere nulla a che ridire. Non perdonano mai.

Caparbi e rancorosi, questi segni non passano mai su un torto subito. Il rapporto con loro è molto delicato. Fai attenzione a non incrinarlo altrimenti non ti perdoneranno.

Può capitare a tutti di entrare in conflitto con qualcuno, quel che è certo è che in questi casi ognuno reagisce a modo suo. Alcuni sono tolleranti e non portano rancore altri non demordono e non perdonano. Secondo gli astri devi fare molta attenzione a non discutere con questi segni, se si legno qualcosa al dito di pure addio al vostro rapporto idilliaco.

I segni dello zodiaco che non perdonano

Non si può dire di loro che abbiano un temperamento calmo e conciliante, ma si può dire che sono poco tolleranti, poco comprensivi e provano molto risentimento. Se sbagli non perdonano e anche quando sembrano farlo il rapporto con loro non sarà mai più lo stesso dopo una discussione. Scopri quali sono questi 3 segni dello zodiaco che non perdonano facilmente:

Capricorno

Il Capricorno è uno dei segni più risentiti dello zodiaco. Si deve tutto al suo essere pragmatico, guai a ferirlo o tradirlo. Il Capricorno non è uno di quei segni che perdona senza dimenticare come il Toro, il Capricorno non dimentica. Oltre a discutere animatamente perde la calma e non si mette in discussione. E’ impulsivo anche se rischia di pentirsi in seguito lui non si risparmia durante una lite. I nativi del Capricorno hanno difficoltà a perdonare gli altri ma non cercano mai di cambiare i lori modi.

Vergine

Questo segno è diffidente, già riuscire ad ottenere la sua fiducia è complicato, poi basta davvero poco per perderla. La vergine è sospettosa, semmai si dovesse sentire tradita è finita. E’ incapace di perdonare, solo il pensiero che qualcuno abbia potuto usare i suoi punti deboli per ferirlo lo manda in crisi. E’ un segno sensibile all’ansia, inoltre ha molte debolezze. Si nasconde dietri un guscio rigido ma ha un cuore sensibile. Per questo motivo se viene tradito non perdona, la sua rabbia è implacabile, brama vendetta verso chi lo ha ferito. Non è un segno cattivo, anzi è molto amorevole e generoso con le persone che lo rispettano.

Leone

I nativi del Leone sono focosi. In caso di conflitti si lasciano trasportare dall’ira e non hanno autocontrollo. Si sentono ferite nel profondo e non perdono l’occasione di vendicarsi, in particolar modo se è stata lesa la loro autostima. Il suo ego è troppo grande ed importante, non si tocca. il Leone può perdonare solo la persona che ama in modo sincero e smisurato. In tutti gli altri casi resta molto fermo sulle sue posizioni.

A volte e con l’aiuto del tempo questi segni imparano ad accettare ciò che è successo e ad andare avanti, ma non sempre è così.