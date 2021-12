Scopri se sei uno dei segni zodiacali che cercano sempre di mettere pace

Sei uno di quei segni zodiacali che amano la pace e cercano sempre di mettersi in mezzo ai litigi? Scopriamolo con la nostra classifica!

Esistono persone che non possono fare a meno di litigare, sempre e comunque. Poco importano le motivazioni, gli scenari o le persone che hanno davanti: se hanno voglia di litigare, semplicemente, aprono bocca e fanno partire il dramma!

Parimenti, esistono fortunatamente anche persone che valutano la pace come il sentimento migliore che ci sia e si sforzano affinché le persone non litighino.

Noi oggi vogliamo scoprire chi sono queste persone: ci sarai anche tu in classifica?

I segni zodiacali che amano la pace: scopri se sei fra loro e se gli altri ti invidiano

Quante volte vi siete ritrovati in mezzo ad una lite furiosa, magari tra due amici o tra due familiari che stavano proprio per saltarsi alla gola?

(Speriamo poche, ovviamente, soprattutto per la vostra sanità mentale). E quante altre volte, se vi è capitata la situazione di cui parliamo sopra, avete metto termine al tutto con qualche parola ben assestata?

Se la risposta è tutte o quasi, possiamo dire che non ci sono proprio dubbi. Siete tra i segni zodiacali che amano la pace, non è vero?

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali che si arrabbiano sempre: ecco la classifica

Per essere sicuri, in ogni caso, oggi abbiamo chiesto a stelle e pianeti di darci la classifica dell’oroscopo di tutti quei segni che si operano per gli altri.

Non solo non vogliono sentire litigi ma fanno anche di tutto per evitare che le discussioni creino fratture insanabili tra le persone!

Avere un amico così è sicuramente importante, non trovi? Bene, allora occhio a questa classifica dei segni zodiacali di oggi!

Cancro: quinto posto

Solo un quinto posto per i nati sotto il segno del Cancro? Ve li sareste aspettati veramente molto più in alto? Bene, avreste sbagliato totalmente.

Il Cancro è una persona che ha a cuore la pace, questo è vero, e che si opera molto per gli altri. Non ama le discussioni ed i litigi e preferisce che tutto sia detto chiaramente (e altrettanto chiaramente perdonato).

Peccato che i Cancro non disprezzino neanche l’occasionale polemica o piccola discussione, alimentando queste situazioni con la loro capacità di esacerbare le idiosincrasie degli altri. Sono dei veri e propri piccoli diavoletti che, all’occorrenza, amano anche mettere pace!

Pesci: quarto posto

Ai nati sotto il segno dei Pesci non piacciono le discussioni e le litigate, le porte sbattute o le persone nervose.

Non fa bene alla loro pelle, alla loro vibrazione energetica ed anche alla loro immagine!

I Pesci sono persone che amano mettere pace tra gli altri proprio perché hanno imparato presto che essere calmi e gentili è l’arma migliore per cavarsela in ogni situazione.

Non vedono il motivo per il quale si dovrebbe litigare e finiscono sempre per innervosirsi un poco quando gli altri iniziano a strillare. Il risultato? Grazie alla loro calma, i Pesci riescono ad attirare a sé i litiganti, mettendoli nella condizione di calmarsi prima e discutere in maniera produttiva poi!

LEGGI ANCHE –> Che tu sia uno dei segni zodiacali sempre pronti a litigare con gli altri?

Vergine: terzo posto

Come? Che i nati sotto il segno della Vergine facciano finalmente sfoggio di un minimo di umanità?

La risposta, ovviamente, è che i nati sotto il segno della Vergine sono persone estremamente sensibili, esattamente come tutti gli altri, e che detestano in particolare i litigi e le litigate.

Il motivo è che quando l’energia intorno a loro è disconnessa e disturbata, i nati sotto il segno della Vergine non possono far altro che sentirsi a disagio.

Deve essere tutto in ordine non sono fisicamente e concretamente ma anche nei rapporti e nelle interconnessioni delle persone perché la Vergine possa stare tranquilla! Faranno sempre da pacieri per gli altri, non possono farne a meno.

Scorpione: secondo posto

Veri e propri maestri del non voler sentire arrabbiature, sfuriate e litigate, i nati sotto il segno dello Scorpione sono tra i segni zodiacali che amano di più la pace in tutto l’oroscopo.

La loro filosofia, infatti, è che si fanno due fatiche quando ci si arrabbia: una per arrabbiarsi e una, poi, per farsela passare. Tempo perso!

Lo Scorpione è famoso anche per le sue dote da leader e, come ogni buon leader, è capace di sedare qualsiasi lite o situazione complicata.

Per loro è naturale cercare di non cedere all’emotività (dopotutto è tutta la vita che si sforzano di assomigliare a dei robot) e per questo motivo sono bravissimi a risolvere i conflitti!

Gli Scorpione adorano la pace e farebbero qualsiasi cosa per preservarla: tenetelo a mente quando volete fare dei drammi per attirare la loro attenzione (con il risultato di allontanarli da voi immediatamente).

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali più orgogliosi di tutto l’oroscopo: ci sarai anche tu in classifica?

Acquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che amano la pace

Ebbene sì, cari amici dell’Acquario, siete proprio voi i re e le regine della pace nello zodiaco.

Questo, ovviamente, porta dei lati positivi come anche (purtroppo per voi) dei lati negativi al vostro mulino: ma perché?

Gli Acquario sono notoriamente amanti della pace e, proprio per questo motivo, lavorano il doppio facendo anche quello che dovrebbero fare gli altri.

Sono capaci di far finta di niente a fronte di sfregi e sgarbi veramente pesanti, per il gusto vero e proprio di preservare la pace e far sì che tutto vada bene.

Com’è ovvio che sia, gli Acquario incappano prima o poi in qualcuno che se ne approfitta o che, semplicemente, usa questa loro caratteristica per metterli in una posizione impossibile.

A forza di rifuggire dai confronti, infatti, spesso gli Acquario sembrano essere dalla parte del torto oppure si trovano a dover fare buon viso a cattivo gioco di fronte a persone che li hanno trattati malissimo. Cari Acquario, va bene essere amanti della pace ma dovete anche farvi valere quando è il momento e non trent’anni dopo!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.