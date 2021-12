Anticipazioni Una Vita: paura per Rosina, omicidio ad Acacias?

Una Vita anticipazioni: tutto quello che succederà nei prossimi episodi. Rosina ha molto paura di essere uccisa da…

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Rosina pensa che presto verrà uccisa…ecco da chi

Nelle puntate italiane di Una Vita, uno dei personaggi più divertenti della telenovela Rosina Rubio (Sandra Marchena) penserà di essere ben presto uccisa per mano di…

Nuove scoppiettanti rivelazioni in Una Vita. La soap spagnola ci regala sempre gioie e stavolta abbiamo come protagonista delle anticipazioni di oggi una donna molto irriverente e simpatica, Rosina.

Pettegola, ma follemente innamorata del marito Liberto Mendez (Jorge Pobes), la signora di Acacias 38 si convincerà prossimamente di un’assurda teoria che riguarderà l’apparente morte di Bellita del Campo (Maria Gracia).

Rosina si convincerà infatti del fatto che la donna sia stata uccisa dal marito Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) e dalla domestica Alodia (Abril Montilla) e, ad un certo punto, avrà il timore che i due vogliano eliminare dalla faccia della terra anche lei.

Tutto ciò scaturirà dal fatto che con il trascorrere delle giornate, sia Rosina e sia Susana (Amparo Fernandez) noteranno però che il Dominguez Senior non si sta affatto comportando da vedovo afflitto. In particolare, in più di una circostanza, la Rubio si troverà ad origliare di nascosto sull’uscio della casa dell’uomo e lo sentirà intento a ridere e scherzare con Alodia. Ciò basterà quindi a Rosina per insinuare che il borghese abbia allacciato una relazione con la sua sottoposta.