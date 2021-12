Anticipazioni Beautiful: addio in casa Forrester? Paura per Thomas

Anticipazioni Beautiful dall’America: Thomas continua a stare male sempre di più. Paura in famiglia Forrester per il suo gesto…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni Beautiful direttamente dall’America. Nelle prossime puntate di Beautiful Liam crederà di vedere Hope e Thomas in teneri atteggiamenti e correrà da Steffy. Ma in realtà quello che vede non corrisponde alla realtà…

Nelle nuove puntate americane di Beautiful e che vedremo prossimamente in onda su Canale 5, Thomas inizierà a stare sempre più male. Dopo aver sbattuto la testa in ufficio, il giovane Forrester non smette di avere dei forti mal di testa. Ma non è tutto!

A peggiorare le sue condizioni, le costanti e frequenti allucinazioni che lo tormentano da quando ha pensato bene di portare nel suo appartamento il manichino con le fattezze di Hope.

Nelle prossime puntate la sua salute mentale peggiorerà sempre più finché il giovane Forrester a Thomas, che si convincerà di abitare con la donna che ha sempre amato e della quale è evidentemente ancora ossessionato. Arriverà addirittura a baciare il manichino.

A quel punto, Liam, per uno strano equivoco, sarà certo che Hope lo abbia tradito con Thomas e, disperato, si precipiterà da Steffy per cercare di dare sollievo al suo dolore.