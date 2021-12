Qual è la tua stagione preferita? Scopriamo una tua caratteristica innata!

Con l’inverno appena iniziato, abbiamo pensato di proporti il test della stagione preferita. Dicci la tua e scopri chi sei veramente!

Tutti, anche se non ci pensiamo mai, abbiamo una stagione che ci piace particolarmente. A volte coincide con il nostro compleanno e a volte, invece, è proprio l’opposto.

Magari è quella che piace a tutti oppure ci ritroviamo a doverla difendere a spada tratta appena inizia e tutti se ne lamentano.

Insomma, è inutile farci tanti giri di parole intorno: la tua stagione preferita esiste e se ci dici qual è noi ti sveleremo una tua caratteristica innata.

Pronto a scoprire qualcosa di più su di te?

Test della stagione preferita: dicci qual è la tua e scopri la tua caratteristica che ti distingue dagli altri

Ma insomma, qual è la tua stagione preferita?

No, non te lo chiediamo per scoprire (solo) quale sia la tua ma anche perché il test della stagione preferita ci rivelerà che caratteristica innata hai.

Non ci credi? Eppure le stagioni ed il clima ci influenzano molto di più di quanto tu non possa pensare.

La tua stagione preferita, quindi, “nasconde” in sé la tua dichiarazione di intenti e qual è la caratteristica nascosta che ti contraddistingue di più. Magari è tanto che non ci pensi o che non la metti in pratica, ma è sempre lì nascosta ed in attesa che tu la riscopra.

Che dici, il test della stagione preferita potrebbe aiutarti a farla emergere di nuovo?

autunno : per te l’autunno è la stagione migliore di tutte! Tutto si “spegne” piano piano, andando in letargo in attesa di tempi migliori. Ti piacciono i suoi colori caldi e le sue promesse, i suoi guizzi estivi e i suoi rovesci improvvisi. Insomma, non c’è niente da fare: sei nato per l’autunno !

La tua caratteristica nascosta è quella di saper tirare fuori il meglio dagli altri . Forse lavori come insegnante o ti sarebbe piaciuto farlo?

Sei una persona capace di operare con calma e tranquillità, facendo capire agli altri che cosa è meglio per loro. Riesci a far ragionare tutti , senza bisogno di grandi litigi o discussioni. Parlare con te , spesso, è illuminante per gli altri: sei un vero e proprio faro di saggezza!

Il freddo pungente, le intemperie: niente di tutto questo ti spaventa, anzi! Sei chiaramente una persona che sa tenere duro anche nei momenti peggiori ma non è questa la tua caratteristica innata!

Sei una persona che riesce ad infondere negli altri calma e sicurezza ed aiutarli ad emergere anche quando pensano di aver toccato il fondo.

Grazie a te ed alla tua instancabile presenza, le altre persone riescono a vedere un barlume di luce in fondo al tunnel. Complimenti!

Quando non ci sei per aiutare gli altri, sicuramente, tutti vedono la vita come difficile e estremamente complicata, come se mancasse una luce fondamentale. Non male, vero?

primavera : la stagione della rinascita, capace di farci sognare temperature più miti ma di tenerci sul filo del rasoio visto che un giorno fanno venticinque gradi e quello dopo diciannove.

Di chi parliamo? Ah ma della tua stagione preferita , la primavera !

Se l’hai scelta, la tua caratteristica innata è quella di essere capace di cambiare tutto di te, improvvisamente e senza ragione alcuna!

Sei un vero e proprio camaleonte , capace di adattarsi senza problemi . Non hai bisogno di ambientarti quando vai da qualche parte: sei sempre, perfettamente a tuo agio!

Aggraziato ed elegante , sei capace di risultare sempre ben inserito poco importa dove ti trovi: un talento non da poco, che può portarti a grandi soddisfazioni!

Ovviamente l’estate ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi ma se l’hai scelta e sei sicuro di quello che dici, allora la tua caratteristica innata è veramente particolare.

Sei un grande aggregatore, nel senso che sei una persona piena di fascino e capace di attirare tantissime persone.

Anche quando non sei sicuro di quello che stai facendo, infatti, riesci sempre ad importi e a risultare brillante e preparato.

Questa è una caratteristica molto utile ma anche molto pericolosa: non si può contare sempre sul carisma per andare avanti nella vita!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.