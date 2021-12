Test: quanto sei fedele ed amorevole? Scoprilo col test di oggi

Test: sei una persona fedele e amorevole? Scoprilo osservando l’immagine del test di oggi. Quello che hai notato prima rivela la tua personalità.

Sei un’appassionata di test della personalità? Molto probabilmente avrai notato che sono un valido aiuto per avviare una valutazione di noi stessi. Anche se i test on line hanno lo scopo di intrattenere poichè non possono essere valutati individualmente sotto l’osservazione di un esperto, i test della personalità sono progettati per valutare la personalità di un individuo e spesso ci prendono in pieno.

Un semplice test ti aiuta a capire chi sei davvero, di cosa hai bisogno, cosa ti renderebbe davvero felice e ti farebbe sentire appagata. Ci ostiniamo spesso a vivere una vita che altre persone hanno pensato per noi, noi ci limitiamo ad attenerci ad essa. Questi test della personalità fanno luce sul tuo vero essere.

Test: quanto sei amorevole e fedele in amore?

A volte siamo diversi da come pensiamo di essere. Meglio ancora ci sembra di mostrare amore e devozione al partner che sembra non apprezzare. Probabilmente esprimiamo i nostri sentimenti in modo diverso nella coppia. Il test di oggi ti aiuterà a capire che tipo di persona sei in amore.

Questo test è un 16PF, un test rivisitato molte volte e che è stato realizzato dopo decenni di lavoro e analisi ad opera di Raymond B. Cattell, uno psicologo britannico noto per il suo apporto scientifico nel campo della personalità.

Questo test è in grado di frammentare la nostra personalità sulla base di 16 fattori:

affettività

ragionamento

stabilità

dominanza

impulsività

conformità di gruppo

audacia

sensibilità

sospetto

Immaginazione

Astuzia

Colpa

Autosufficienza

Autocontrollo

Tensione

Sei pronto per fare il test? Tutto quello che dovrai fare è osservare questa immagine e dire se a prima vista hai notato un’orma oppure un paesaggio.

La tua risposta rivela se sei una persona fedele e amorevole

Soluzione del test:

Se hai visto prima un’ orma:

Se la prima cosa che hai notato in questa immagine è stata l’impronta, significa che sei persona molto selettiva e che sei anche molto legata alla tua famiglia e alle persone che hanno un vincolo affettivo con te. Sei una persona che da tanto agli altri, sei rassicurante e saggia e sei un punto di riferimento per gli altri. Per te ogni promessa è un debito. Oltre ad essere molto amorevole sei anche leale, gentile e fedele.

Se hai visto prima il paesaggio:

Se la prima cosa che hai visto nell’immagine è stato il paesaggio, hai una personalità molto oggettiva e razionale. Se c’è una cosa che proprio non riesci a sopportare è l’ipocrisia. Non sopporti le bugie in nessuna forma, sei una persona che non si fa mai dominare dai sentimenti, più che le ragioni del cuore tu ascolti la tua ragione. I tuoi piedi sono sempre saldi per terra. Sei anche ossessionata dal bisogno di proteggere i tuoi cari, sei iperprotettiva, soprattutto verso i tuoi figli. Non ami la solitudine, sei nato per la vita di coppia, sei il tipo di persona che non decide neanche quante casse di acqua comprare senza aver interpellato il partner.