Evitali in tutte le maniere: sono i segni zodiacali più esasperanti tra tutti

Per caso sei tu uno dei segni zodiacali più esasperanti di tutto l’oroscopo? No, non rispondere: la nostra classifica ci dirà la verità!

Inutile dirti (forse) che sai benissimo di essere una persona esasperante, nella vita!

Amici, familiari e fidanzati non fanno altro che chiederti di lasciarli respirare un attimo ma tu, semplicemente, non puoi.

Ti diverti troppo a farli impazzire!

Che tu lo faccia solo per scherzare o che, senza troppi giri di parole, ti piaccia veramente rendere la vita impossibile agli altri, oggi abbiamo deciso di smascherarti.

Stelle e pianeti, infatti, ci diranno quali sono quei segni che non possono veramente fare a meno di complicare la vita a tutti gli altri: non è che troveremo anche il tuo?

I segni zodiacali più esasperanti dell’oroscopo: scopri se ci sei nella classifica di oggi

Ebbene sì, abbiamo intenzione di far sentire a tutte le persone esasperanti il peso delle loro azioni. Come?

Ma grazie alla classifica di oggi dell’oroscopo, che domande!

Quante volte, infatti, ti è capitato di far letteralmente impazzire qualcuno dalla rabbia semplicemente… dandogli fastidio?

Essere esasperanti, purtroppo, è di fatto una scelta: sai bene che le tue azioni porteranno gli altri a perdere la pazienza ma non fai niente per fermarti!

Ovviamente, stelle e pianeti sanno dirci quali sono i segni zodiacali più esasperanti tra tutti e quindi, fortunatamente, abbiamo un aiuto.

Pronto a scoprire chi c’è in classifica (ed anche a reagire di conseguenza la prossima volta che cerca di mandarti al manicomio?).

Bilancia: quinto posto

Alzi la mano chi ha avuto a che fare con una persona determinata a divertirsi e a far sapere agli altri che si sta divertendo tantissimo anche quando non è vero o non c’è la possibilità di divertirsi. Se avete alzato la mano, con ogni probabilità, conoscete una Bilancia.

Questo segno è uno dei più esasperanti dell’oroscopo per la sua maniera (insopportabile) di ridere sguaiatamente e cercare di far sembrare sempre e comunque che stia avendo la giornata migliore della sua vita. La positività non è mai un male ma la positività tossica è un vero e proprio incubo e la Bilancia ve lo serve ogni giorno, per colazione, pranzo e cena!

Leone: quarto posto

Avete mai conosciuto un Leone? Perché se la risposta è sì, sapete assolutamente perché si trovano nella classifica dei segni zodiacali più esasperanti dell’oroscopo!

I Leone non fanno altro, giorno e notte, che parlare di sé: di quanto sono bravi, di quanto sono cool, dei loro successi e delle loro ambizioni.

Sono in grado di esasperare anche i loro fan più accaniti, parlando e parlando e poi parlando ancora di un unico argomento: i Leone stessi!

Impossibile avere a che fare con un Leone se prima non gli avete lasciato tempo di stare sul piedistallo: qualsiasi deviazione da loro stessi comporta, per i Leone, un grave crimine!

Cancro: terzo posto

Eh sì, anche i nati sotto il segno del Cancro sono decisamente esasperanti, molto di più di quanto non possiate aspettarvi da loro!

Il Cancro ha principalmente due modalità da seguire quando si tratta di esasperare gli altri: una è lo scherzo (reiterato fino all’infinito) e l’altra è quella della preoccupazione.

Quando scherzano, i Cancro possono andare avanti per ore, giorni ed anche anni. Li diverte creare scenari senza senso, parlare di cose assurde in maniera seria nel tentativo di convincervi che avete a che fare con persone deprecabili. Quando si preoccupano, i Cancro vi subissano di consigli, richieste, bottigliette d’acqua, cibo e protezione. Impossibile sfuggirgli!

Ariete: secondo posto

Come? Gli Ariete sarebbero delle persone esasperanti? Ma davvero?

La risposta, ovviamente, è sì ed anche tanto!

Chi è nato sotto questo segno, infatti, ha una strana combinazione di insicurezze ed arroganza che lo rende veramente esasperante.

Gli Ariete, infatti, non fanno altro che chiedervi consigli e pareri salvo poi fare esattamente come vogliono e lamentarsi per anni delle conseguenze delle loro azioni.

Quando, poi, cercate di chiedere ad un Ariete di starvi vicino, ecco che l’Ariete improvvisamente non può.

Ha tempo solo per sé stesso e non può aiutare gli altri!

Appena hanno un problema (anche minimo), però, gli Ariete tornano correndo dagli amici, implorandoli giorno e notte di dar loro attenzione.

Quello che succede, poi, è che gli Ariete vi esasperano a tal punto che non potete far altro che cedere!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più esasperanti dell’oroscopo

Cari Gemelli, vi preghiamo di non iniziare a fare i capricci! (Anche se sappiamo benissimo che è quello che vi piace fare di più).

Siete stati eletti i più esasperanti dello zodiaco e un motivo ci deve pur essere!

I Gemelli non sono esasperanti in maniera “classica”: non scherzano spesso e volentieri, non cercano di far impazzire gli altri per ridere.

I nati sotto il segno dei Gemelli sono esasperanti proprio perché è praticamente impossibile avere una conversazione con loro riguardo qualsiasi argomento!

I Gemelli non sanno mai cosa vogliono, cambiano idea e piani in continuazione senza avvertire nessuno, mentono a sé stessi e agli altri e vivono secondo le proprie regole.

Non c’è da stupirsi che gli altri siano esasperati dal loro modo di fare! Cari Gemelli, sappiamo bene che siete spiriti liberi ma dovete anche prendere in considerazione gli altri ed i loro sentimenti!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.