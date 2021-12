Le donne di questi segni hanno più probabilità di rimanere incinte nel 2022

Gli astri ci rivelano quali sono le donne che hanno molte probabilità di coronare il loro sogno di maternità nel 2022.

Sogni di diventare mamma? Se il tuo orologio biologico chiama e hai deciso di avere un bambino il 2022 potrebbe essere il tuo anno fortunato a patto che tu appartenga a uno di questi segni zodiacali.

Se desideri espandere la tua famiglia, la vita ti offre una grande occasione secondo gli astri. Alcune donne hanno molte probabilità di restare incinte nel 2022. Indipendentemente dai tentativi fatti fono ad ora per riuscirci, se appartieni ad uno di questi quattro segni questo potrebbe essere il tuo anno decisivo.

Ecco i 4 segni delle donne che probabilmente resteranno incinte nel 2022

Ogni donna vive la gravidanza ed il desiderio di maternità in modo univoco. Alcune si fanno molti problemi e si preoccupano eccessivamente, altre pensano solo al bambino e alla gioia che il nuovo nato porterà nella loro vita. Le eccessive preoccupazioni potrebbero anche essere un freno per la realizzazione di questo sogno a causa del notevole stress. Gli astri sono sicuri che niente potrà più essere d’intralcio alla gravidanza per le donne di questi 4 segni:

Sagittario

Le donne di questo segno amano le novità e detestano la routine. Un bambino è la novità più bella che la vita possa offrire. Il 2022 sarà un anno di grandi cambiamenti e questi cambiamenti vi spingeranno a porvi molti quesiti. Dal punto di vista professionale, capirai presto che urge un cambiamento, l’unica possibilità che hai per consolidare le tue finanze. A livello sentimentale, il 2022 sarà il tuo miglior alleato di coppia, quest’anno renderà la tua relazione forte e stabile. Questo è il momento migliore per coronare il vostro amore con un figlio e gli astri lo sanno e stanno pensando di accontentarvi donandovi questo meraviglioso dono.

Vergine

La Vergine è una donna precisa ed organizzata. A questa donna non sfugge nulla e sa sempre cosa fare e come farlo al meglio. Le decisioni avventate non fanno parte della tua natura, valuta sempre i pro e i contro di ogni sua azione. La Vergine è molto legata ai suoi cari e prova per loro un amore incondizionato. Se desidera avere un figlio il 2022 potrebbe essere l’occasione giusta, gli astri dopo aver analizzato la posizione dei pianeti hanno costatato che le donne nate sotto il segno della Vergine intraprenderanno questo viaggio della maternità.

Cancro

Sensibile e molto legata alla famiglia, la donna Cancro è molto generosa ed empatica. A volte il suo temperamento può sembrare esagerato e sembra fare capricci, ma ha un grane cuore e potrebbe dover far posto in questo grande cuore a un altra persona, una nuova vita. Gli astri consigliano inoltre di approfittare di questi ultimi mesi senza pancione per fare qualcosa che apporti la carica giusta per vivere al meglio questo nuovo periodo della vita.

Pesci

La donna pesci è una grande sognatrice, è intuitiva ed empatica, Il suo orecchio è sempre attento alle esigenze delle persone che ama e mette i loro bisogni davanti a tutto. Quest’anno gli astri ricambieranno la benevolenza di questa donna Pesci offrendole un dono speciale, una gravidanza. Gli astri ricordano a questa donna l’importanza di bilanciare i pasti per soddisfare le esigenze nutrizionali del nascituro.