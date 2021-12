Test della Personalità | Gli altri ti ritengono troppo sognatrice?

Se vuoi fare il test della personalità sognatrice significa che hai il dubbio di non essere presa troppo sul serio dalle persone che ti circondano.

Tranquilla! Non sei affatto la sola ad avere di tanto in tanto questi dubbi esistenziali. La verità è che, probabilmente, sei una persona molto portata all’autoanalisi, che si preoccupa sempre di fare la cosa giusta quando possibile.

Proprio per questo motivo è normale che tu ti chieda cosa pensano gli altri di te, soprattutto in merito alle persone a cui tieni molto.

Le persone “troppo sognatrici” infatti, non sono sempre considerate positivamente dalla società. Tra l’essere una persona vulcanica e sempre piena di idee e l’essere considerata una persona sconclusionata il passo è molto breve!

Per questo motivo è abbastanza naturale che sorgano dei dubbi in merito a questo aspetto del proprio carattere. Questo test di aiuterà a fare un po’ di chiarezza!

Test della Personalità Sognatrice

Per eseguire questo test ti chiediamo di guardare il quadro identificandoti con la figura femminile vestita di rosso che si trova al centro del dipinto. Dopo aver fatto questo dovrai osservare il paesaggio intorno e rispondere a una semplice domanda. Quale degli elementi del paesaggio attirerebbe di più la tua attenzione?

1 – La Luna

La Luna è da sempre simbolo di ispirazione, di mistero e di magia. A causa dei suoi continui mutamenti di forma, però, il satellite della Terra è anche un potente simbolo di incostanza e di ambiguità.

Per questo motivo molto spesso la Luna assume un significato negativo, soprattutto quando viene associata a un aspetto del carattere di una persona. Non a caso definiamo “lunatico” qualcuno dal carattere incostante che cambia continuamente opinione e atteggiamento.

In questo quadro però la Luna è rappresentata a contatto con la donna. La figura protagonista del quadro addirittura vi appoggia le gambe sopra, utilizzandola come un sostegno.

Per questo motivo, se ti ha colpito di più la Luna possiamo dire che sei una persona sognatrice, ma in grado di “rendere concreti” i sogni che coltiva. Sai come raggiungere i tuoi obiettivi e sei abbastanza intelligente da non porti obiettivi irraggiungibili. Per questo motivo le persone ti considerano una “sognatrice affidabile”, che non perde mai di vista la realtà anche continuando a coltivare i propri sogni.

2 – I Cigni

I cigni sono uno degli elementi più vicini e “reali” del quadro. Attirano l’attenzione per il bianco delle loro piume, che spicca contro l’azzurro dell’acqua. I cigni sono simbolo di bellezza e di eleganza. Sono anche famosi per essere estremamente aggressivi e altrettanto fedeli.

I cigni sono infatti monogami e restano vicino al proprio partner per tutta la vita, combattendo ferocemente contro i predatori per difendere l’integrità del nido e delle uova.

Se è stato questo elemento ad attirare la tua attenzione significa che non ti lasci tentare da sogni impossibili. Al contrario, tendi a concentrare le tue forze solo su obiettivi concreti e a portata di mano.

Le persone che ti conoscono bene non di definirebbero una sognatrice quanto piuttosto una persona molto pratica e decisa, che sa benissimo cosa vuole e come conquistarlo.

3 – L’Acqua del Fiume

L’acqua del fiume in questo dipinto è di un bel turchese brillante, che si staglia contro il verde scuro e cupo del prato notturno. Il fiume è un simbolo utilizzato in moltissime culture per indicare lo scorrere del tempo e in particolare della vita umana, che non può essere arrestata nel suo costante fluire.

Se a colpire la tua attenzione è stata proprio la linea turchese dell’acqua vuol dire che non sei affatto una persona sognatrice. Sei molto impegnata a vivere la tua vita quotidiana e soprattutto nell’affrontare le piccole e grandi prove che ti mette davanti.

Credi probabilmente che sognare sia solo una perdita di tempo, oppure un’attività da praticare quando si è molto giovani o quando si ha poco da fare. Per questo tuo carattere molto pragmatico e a volte un po’ duro spesso vieni considerata l’esatto contrario di una persona sognatrice. Di certo le persone che ti circondano apprezzano la tua capacità di stabilire le tue priorità, ma forse a volte ti ritengono una persona con poca fantasia.

4 – La Stella Cadente

Nella nostra tradizione quando cadono le stelle è possibile esprimere un desiderio. Questa convinzione deriva dal fatto che i popoli antichi consideravano il destino di ogni uomo scritto nelle stelle. Nel momento in cui una stella si spostava o “cadeva” dal cielo significava che la vita di qualcuno era cambiata e che si aveva la possibilità di cambiarla. Per questo motivo si esprime un desiderio sulle stelle cadenti: si tenta di “far sapere” al cielo quello che vorremmo accadesse nella nostra vita.

Se è stata la piccola stella cadente a catturare la tua attenzione significa che sei una persona estremamente sognatrice, in grado di dare forma a grandi sogni e aspirazioni. I tuoi progetti sono sempre estremamente ambiziosi ma spesso ti lanci anche in avventure strampalate solo perché sei convinta che, in un modo o nell’altro, riuscirai a ottenere ciò che desideri.

Questo tuo atteggiamento estremamente entusiasta si trasmette anche a tutti coloro che ti stanno intorno e che molto spesso lo apprezzano moltissimo. A volte però vieni considerata una persona poco pratica, addirittura un’illusa. Per alcune persone sei ancora un po’ infantile, e non riesci a distinguere la realtà dalla fantasia. Hanno torto o ragione? Questo puoi essere solo tu a stabilirlo!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.