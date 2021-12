Ecco i segni zodiacali che hanno discusso con i parenti a Natale: tu ci sei?

Le festività, lo sappiamo bene, portano con sé anche una certa dose di stress ed i segni zodiacali che discutono sempre con i parenti lo sanno bene! Tu sei tra loro?

Aah, il Natale.

Da sempre la festa che i piccini adorano e che i grandi… trovano un pelo più stressante!

Tra corse all’ultimo regalo e buon viso a cattivo gioco di fronte alle domande invadenti dei parenti, questi giorni possono essere veramente poco divertenti per i più grandi!

Ci sono delle persone che, poi, non riescono a far passare Natale senza litigare furiosamente con i propri parenti.

Dopotutto, passare due o tre giorni insieme a stretto contatto può essere… complicato, no?

Ed ecco che arrivano i litigi!

I segni zodiacali che discutono sempre con i parenti a Natale: tu ci sei nella classifica dell’oroscopo di oggi?

Ci sono state discussioni a Natale con tra i tuoi familiari? Che domanda, certo che ci sono state! Natale è quella festa per la quale, sotto sotto, tutti sappiamo che lo stress spesso e volentieri ha la meglio sui buoni sentimenti!

Per quanto stare con le persone più care a noi non sia per forza così difficile, è vero che Natale mette a dura prova le capacità sociali di ognuno.

Mentre i bambini corrono in giro e si divertono, scartando regali e cercando di capire se Babbo Natale esiste i grandi litigano su cibo non mangiato, regali scadenti e la generale frizione che ci può essere solo tra persone che si conoscono bene.

LEGGI ANCHE –> Da questi cinque segni puoi aspettarti dei regali orrendi: non li sanno fare



Ci sono persone, però, in grado di litigare a Natale praticamente per sport e abbiamo chiesto, quindi, a stelle e pianeti di darci una mano a capire quali sono.

Come? Ma grazie alla classifica dei segni zodiacali che litigano sempre a Natale con i parenti!

Ci sarai anche tu?

Gemelli: quinto posto

I nati sotto il segno dei Gemelli si impegnano quasi per far sì che ci siano delle litigate a Natale: è il loro modo di divertirsi!

I Gemelli, infatti, non vedono il Natale come una festa gioiosa ma come un vero e proprio contrattempo che gli impedisce di esprimersi come vorrebbero loro.

Per i Gemelli, quindi, litigare a Natale è fondamentale: devono dire a tutti quello che pensano, anche e soprattutto quando non è necessario.

Commenti cattivi o spunti per discussioni sono alla base dell’atteggiamento dei Gemelli a Natale: poi, però, si pentono!

Vergine: quarto posto

La Vergine non ama per forza di cose discutere a Natale ma non può veramente farne a meno!

I nati sotto il segno della Vergine, infatti, sono persone che amano particolarmente avere tutto in ordine e che le cose vadano come le hanno programmate.

Per loro Natale è, quindi, particolarmente preoccupante. Se i parenti creano disordine, non mangiano secondo il menù oppure osano mettere qualcosa fuori posto, per la Vergine è la fine. Non può sopportare gli altri per troppo tempo e quindi qualche piccola discussione è da mettere in conto: non lo fanno appositamente ma è nella loro natura!

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali che adorano i maglioni brutti di Natale: sei tra loro?

Ariete: terzo posto

Come? Gli Ariete sarebbero delle persone che litigano sempre a Natale? La risposta è assolutamente sì!

Gli Ariete finiscono spesso per creare dei veri e propri drammi a Natale e non si fanno problemi a discutere con tutti!

Dai genitori ai nonni, dagli zii ai nipoti: gli Ariete non hanno paura di litigare!

Visto che sono particolarmente sensibili e emotivi, per loro il Natale diventa estremamente stressante e fanno in modo che questo sia un problema di tutti!

Se avere un Ariete in famiglia, sapete benissimo che non stiamo esagerando: con gli Ariete è così, si litiga e poi… bisogna perdonarli subito dopo!

Capricorno: secondo posto

Ebbene sì, anche i Capricorno sono in grado di scatenare un vero e proprio incubo a Natale se vogliono!

(E vogliono, non preoccupatevi).

Per i Capricorno, infatti, è impossibile stare con i parenti per più di due o tre giorni senza far impazzire tutti.

Sono in grado di far saltare i nervi praticamente a tutti quanti facendo i pignoli, dando fastidio e cercando di fare quello che vuole lui… e che gli altri non vogliono!

I Capricorno, infatti, hanno sempre da ridire su tutto e non si trattengono di certo quando pensano che gli altri stiano facendo qualcosa in maniera sbagliata!

Ecco perché, a Natale, un Capricorno in famiglia è in grado di farvi perdere la pazienza in meno di un minuto: le discussioni sono praticamente garantite!

LEGGI ANCHE –> Questi sono i cinque segni che amano il Natale più di qualsiasi altra cosa

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che discutono con i parenti a Natale

Impossibile fare un Natale tranquillo se avete un Leone in famiglia!

Se siete un Leone o se conoscete un nato sotto il segno del Leone, probabilmente sapete già di che cosa parliamo.

Nonostante siano persone che mettono i propri familiari al primo posto, i Leone possono essere particolarmente “pungenti” con i propri parenti!

Il Leone, infatti, è abituato a fare quello che vuole, quando vuole e senza dover rendere conto a nessuno.

Natale, per loro, è praticamente un lungo incubo che non finisce più: come fare a conciliare la loro voglia di stare con i parenti con il fatto che li mandano letteralmente fuori di testa?

La risposta è, ovviamente, con un bella litigata o discussione: a Natale, per il Leone, questo passaggio non può assolutamente mancare!

Allora cari Leone (o cari parenti dei Leone): com’è andato questo vostro Natale?