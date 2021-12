Le posizioni migliori per le feste: queste le avete mai provate?

Siete chiusi a casa perché avete avuto un contatto con un positivo e non sapete che fare? Potete provare le posizioni migliori per le feste, no?

Va bene, va bene: di certo se siete chiusi in casa perché avete avuto un contatto con qualcuno che è poi risultato positivo il vostro ultimo pensiero è l’intimità.

O forse no?

A prescindere che siate in quarantena preventiva, in quarantena per evitare di dover fare Capodanno o semplicemente chiusi a casa onde evitare il virus, oggi abbiamo pensato di proporvi alcune posizioni che possono risollevare la vostra giornata.

Che ne dite: le proviamo insieme?

Le posizioni migliori per le feste: cosa fare chiusi in casa a Capodanno con il tuo partner

Forse siete chiusi in casa perché non vedevate l’ora di avere una scusa per non festeggiare Capodanno.

Oppure siete in casa perché avete paura del contagio o avete avuto contatti con qualcuno di positivo e state aspettando di sapere se lo siete anche voi.

Insomma: poco importa che cosa sia successo, quello che sappiamo è che siete a casa con il vostro partner e avete molto tempo da far passare.

Cosa fare per tutte queste lunghe, lunghissime ore?

Ma che domande, potete sfruttare questi momenti per darvi da fare con le posizioni migliori a letto da provare durante le feste!

Come? Non sapevate neanche che esistessero? Lasciateci illustrarvene qualcuna: dopotutto, che cosa avete da perdere?

il miglior regalo di Natale : il vostro albero di Natale è rimasto completamente spoglio di pacchi, pacchetti e regali?

Bene, è giunta l’ora di riempire nuovamente lo spazio orfano di regali con quello più importante di tutti: voi stessi !

Impacchettatevi senza niente addosso se non della carta regalo o delle luci di Natale : perché non farlo in maniera assurda, già che ci siamo?

Potete impacchettarvi a vicenda oppure fare a turno: l’importante è darvi da fare nel mentre le risate abbondano!

Il vostro partner si siede su una sedia (se avete un costume di Babbo Natale da usare anche meglio) e voi vi sedete di lato sulle sue ginocchia.

Adesso potete sussurrargli all’orecchio ogni desiderio che avete oppure rispondere alle domande di questo particolare Babbo Natale.

Siete stati buoni o siete stati cattivi? La punizione (o il regalo) può arrivare subito dopo: l’importante è che i vostri outfit siano facili da rimuovere!

