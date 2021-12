Come vestirsi all’ultimo dell’anno: tre soluzioni vincenti per le indecise

Tutte desideriamo un 2022 meraviglioso, a molte però basterebbe solo che fosse leggermente meglio dell’anno che si sta per concludere. Vediamo insieme su quali look puntare per un gran finale all’ultima moda.

Ci sono tre domande alle quali bisogna rispondere per un ultimo dell’anno divertente e di successo: dove, come e – soprattutto – con chi. Una ragazza alla moda sa che in quel “come” è compreso l’outfit. Per le ritardatarie o per chi ha dovuto cambiare i piani causa amici e/ o parenti positivi, ecco alcuni suggerimenti di super glamour.

Banditi, vi prego, pigiami e pantofole anche se il programma è quello di restare a casa come se fosse una sera qualsiasi, non lo è e non torna più quindi forza, un po’ di scintillio può far solo bene!

Look per l’ultimo dell’anno: le idee che non ti aspetti e che adorerai

Nell’indecisione più totale, se si dispone di un buon budget, dare un’occhiata alle creazioni di Elisabetta Franchi è sempre un’ottima idea! Brillantini, paillettes, greche anni Settanta, abiti bon ton senza tempo che emanano comunque sensualità, modelli da red carpet che piaceranno alle più mondane (ed asciutte) tra noi… Tanta scelta ma non altrettante taglie disponibili quindi, nel caso di interesse reale, meglio affrettarsi perché sul sito stanno andando letteralmente a ruba. Un grande classico per il cenone è il tubino midi charleston georgette dalla lunghezza midi e la linea aderente al corpo. E’ completamente “ricamato a mano con perle e paillettes che creano un motivo di frange dalla lunghezza irregolare. Il prezzo è di 1200 euro.

L’abito Ester fuxia a fantasia maculato di Flavio Castellani è scontato a soli 213 euro (dai 425 euro iniziali) ed è un evidente omaggio agli anni Ottanta ma con i tessuti di oggi. Contrariamente ai tagli definiti ed alle schiene scoperte che riempiranno le sale il 31 dicembre, questo capo è colorato, ha maniche a palloncino che scendono poi strette all’avambraccio, una grande gale sul lato sinistro ed è corto al punto giusto da essere adatto sia a stivali altissimi sia alle décolleté più ricercate. Si potrà poi usare anche nel resto dell’anno nuovo quindi va preso in considerazione.

Chi l’ha detto che va per forza indossato un vestito intero? Stella McCartney ha realizzato i pantaloni Mona, a zampa d’elefante, neri e semplici, si possono abbinare ad una maglia con collo alto super stretch gialla, ad un gilet in tinta portato come top, o ad una canotta di paillettes. Comode e di grande effetto, saprete distinguervi da tutte.

Non sono necessarie paillettes ad ogni costo ma un abito nuovo e le persone che amate al vostro fianco sì. Sembra sia di buon auspicio per l’anno seguente e di fortuna, di questi tempi, non ne abbiamo mai abbastanza.

Silvia Zanchi