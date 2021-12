Beautiful anticipazioni: Liam in pericolo, aggressione choc

Anticipazioni Beautiful: Liam Spencer in grave pericolo. Qualcuno lo aggredisce…ecco chi

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni Beautiful al 2 gennaio 2022. Thomas Forrester aggredisce Liam Spencer. Ecco perché e cosa è successo tra i due

Arrivano le nuove anticipazioni di Beautiful al 2 gennaio 2022. Thomas aggredirà verbalmente Liam, mentre Finn crede che il figlio di Bill Spencer sia ossessionato dal rivale.

Le vicende di questa settimana di gennaio 2022 saranno principalmente incentrate sulla forte discussione in cui saranno coinvolti Liam e Thomas a causa del manichino di Hope, sull’ingenuità mostrata da Hope e Steffy nel non voler vedere il vero stato di salute mentale di Thomas, sulle allucinazioni di quest’ultimo, sulla cena organizzata da Carter, sull’interesse di Paris per Zende e sulle accuse mosse da Finn a Liam.

Secondo quanto conosciamo Liam si recherà a casa di Thomas per parlare con lui, nel tentativo di capire se l’uomo è ancora ossessionato da sua moglie. Giunto a casa dell’ex cognato, Liam scoprirà la presenza di un manichino estremamente somigliante a Hope.

Inorridito alla vista dell’oggetto inanimato, il figlio di Bill Spencer chiederà spiegazioni a Thomas, dando il via ad un’accesa discussione in cui il fratello di Steffy si giustificherà con le solite bugie. Lo scontro fra i due giovani degenererà fino a quando Thomas non aggredirà verbalmente Liam. Una volta terminata la lite, Thomas sarà travolto dalle sue allucinazioni in cui crederà che il manichino di Hope lo stia invitando ad uccidere Liam.