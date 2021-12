Test delle Novità | Come sarà la persona che ti cambierà la vita nel 2022?

Lo abbiamo chiamato test delle novità perché ogni persona che si inserisce nella nostra vita porta nuove prospettive, nuova ispirazione e molte nuove possibilità!

Tutti di tanto in tanto abbiamo bisogno di una boccata d’aria fresca. Questa necessità diventa più forte proprio nel periodo in cui un anno finisce e uno nuovo sta per cominciare.

Per questo motivo ci sembra il momento perfetto per farti scoprire che tipo di persona entrerà nella tua vita nel prossimo anno. Siamo in grado di prevedere il futuro? No, ma l’inconscio delle persone attira sempre ciò che desidera.

Per questo motivo possiamo dire che, se lasceremo al tuo inconscio la possibilità di esprimersi liberamente, scopriremo quale tipo di persona attirerai nel corso del prossimo anno.

Dal momento che ogni persona porta con sé un bagaglio di cambiamenti e di nuove opportunità, la persona che attireremo e accoglieremo nella nostra vita la cambierà in maniera più o meno radicale.

Per questo motivo abbiamo una buona possibilità di indovinare come cambierà la tua vita a partire dalle persone che lascerai avvicinare a te!

Test delle Novità

Per eseguire il test delle novità dovrai osservare le quattro immagini che ti proponiamo. Ognuna di essere a un significato simbolico che il tuo inconscio sarà in grado di cogliere (anche se tu non ne sei consapevole). Dopo aver osservato attentamente ogni immagine e aver analizzato la sensazione che ti trasmette, ti invitiamo a scegliere quella che preferisci. Fatto questo leggi il profilo psicologico corrispondente!

1 – La Quercia

La quercia è un simbolo di forza e perseveranza. Da sempre considerato uno dei più nobili degli alberi, la quercia rappresenta la capacità di attraversare le avversità del tempo rinnovandosi in continuazione.

Se hai scelto questo simbolo significa che il tuo inconscio spera di trovare una persona forte nel corso del nuovo anno.

Molto probabilmente sei in un momento della tua vita in cui vuoi costruire qualcosa di solido e di duraturo. Che sia un rapporto d’amore o un nuovo sbocco professionale, il tuo sogno per il 2022 è di riuscire a diventare più forte e più salda nelle tue convinzioni.

Riuscirai nella tua impresa se accoglierai nella tua vita una persona dal carattere forte e dalle solide convinzioni, in grado di darti sicurezza e fiducia.

2 – Le Stelle

Da sempre le stelle attirano gli occhi dei sognatori, che si sollevano verso il cielo in cerca di ispirazione e di nuove prospettive.

Le stelle rappresentano anche la speranza e la guida che da millenni muovono i viaggiatori che si muovono verso le loro mete o che tornano verso casa.

Se hai scelto le stelle significa che hai bisogno di incontrare qualcuno che ti aiuti a coltivare nuovi sogni ma anche nuove ambizioni. Non che tu non lo faccia già, ma probabilmente hai sempre l’impressione che ti manchi qualcosa, la spinta giusta per realizzare ciò che desideri.

Lasciando entrare nella tua vita una persona entusiasta e dalle grandi idee riceverai un’iniezione di fiducia che ti permetterà di andare oltre i confini della tua vita quotidiana e realizzare qualcosa di completamente diverso. Il tuo inconscio desidera la compagnia di un sognatore!

3 – Il Planner

Il planner è un fondamentale strumento organizzativo per chi ha la necessità di coordinare lavori, acquisti, attività di vario tipo. Consente di avere sempre la situazione sotto controllo ma anche di mantenere sempre bene in vista gli obiettivi.

Se hai scelto questa immagine significa che secondo il tuo inconscio hai la necessità di dare una scrollata alla tua vita, riorganizzare meglio le forze e le risorse, indirizzare meglio le energie.

Probabilmente lascerai entrare nella tua vita una persona determinata e organizzata, che sarà in grado di indicarti il modo giusto per non sprecare tempo e raggiungere i tuoi obiettivi nel modo più veloce ed efficiente possibile.

Se riuscirai a seguire il suo esempio e a farti guidare lungo una strada che conosce così bene, questa persona riuscirà a portare grandi novità nella tua vita. La verità però è che non sarà lei a portarle, sarai tu stessa a ottenerle capendo come sfruttare al massimo tutti i tuoi pregi!

4 – Il Mazzo di Fiori

Quando si regalano dei fiori lo si fa sempre per manifestare affetto e vicinanza emotiva. Rappresentano un gesto gentile che scalda il cuore di chi lo riceve e fa capire anche quanto quella persona sia importante per chi fa il dono.

Se hai scelto il mazzo di fiori significa che il tuo inconscio ha bisogno di una persone gentile e sensibile accanto a te.

Il motivo è molto semplice: nel corso della vita si affrontano spesso grandi sfide e momenti difficili. Alcune persone tendono a non chiedere aiuto per non apparire deboli e sconfitte in partenza. Per questo motivo arrivano ad esaurire le proprie energie senza aver avuto alcun supporto da parte degli altri.

Probabilmente fai parte delle “donne che non devono chiedere mai” e il tuo inconscio sta cercando di proteggerti da te stessa. Datti un po’ di tregua e, nel prossimo anno, cerca di accogliere nella tua vita una persona gentile e premurosa, che abbia un po’ cura di te. Che sia un’amica, un collega di lavoro, un fratello o un nuovo amore non importa: la tua vita sarà migliore in ogni caso!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.