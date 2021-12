Cosa vedi in questo dipinto? Ti diremo che cosa ti serve per il nuovo anno

Un test del nuovo anno che ti dice che cosa ti serve per stare bene nel 2022? Sì, grazie! Eccolo qui: che cosa vedi in questo dipinto?

Pensi di sapere che cosa ti serve per affrontare in maniera tranquilla l’anno che viene?

Anche se la risposta è sì (ma ne dubitiamo molto), lascia che il nostro test della personalità di oggi ci aiuti a mettere in parole quello che ti serve!

Come faremo? Ma grazie ad un dipinto del famoso pittore ucraino Oleg Shuplyak che rappresenta… beh, svariati soggetti, non trovi?

Quello che vogliamo sapere noi è quale hai visto tu per primo: ti va di dircelo?

Test del nuovo anno: scopri che cosa ti serve grazie a quello che vedi in questo dipinto

Di che cosa hai bisogno nel 2022? Non preoccuparti, non devi rispondere subito se non ti va o se, semplicemente… non lo sai!

Fortunatamente per te (e per chiunque abbia dubbi sul futuro) il nostro test del nuovo anno è qui per aiutare.

Ci dovrai solo dire che cosa vedi in questo dipinto del pittore ucraino Oleg Shuplyak: a prima vista sembra semplice dire quale sia il soggetto ma la realtà è ben diversa!

In questo dipinto c’è, infatti, più di un soggetto! Potresti averli visti tutti e tre oppure due oppure, addirittura, solo uno. Ovviamente questo dipende da te e dal modo in cui il tuo cervello “percepisce” questa immagine.

Noi, ovviamente, vogliamo semplicemente sapere che cosa hai visto per primo: tra il volto, il cavaliere ed il villaggio innevato che cosa ti ha colpito di più?

Scopriamo immediatamente, grazie al test del nuovo anno, che cosa ti serve per avere successo e fiorire nel 2022!

hai visto un villaggio innevato: a te, prima ancora di poter vedere qualsiasi altra cosa, è saltato immediatamente agli occhi il villaggio innevato.

Che pace e che tranquillità in questo piccolo centro, con le case dalle finestre illuminate e il fumo che esce dai caminetti!

Se hai notato prima il paesaggio, di che cosa hai bisogno nell’anno nuovo? Ma è chiaro (o quasi): di crescita spirituale!

Più che di qualsiasi altra cosa, nel prossimo anno, è importante che tu riesca a fare spazio per i tuoi bisogni e per la tua crescita!

Devi avere tempo per riflettere, meditare, concentrarti sui tuoi obiettivi e poter crescere in maniera consapevole.

Per fare ciò, devi imparare anche a ritirarti in una specie di santuario privato (che sia la tua mente o questo villaggio che hai visto qui) in modo da imparare a stare da solo e da tirare fuori il più possibile dalla calma che sperimenterai!

Le parole giuste per il prossimo anno? Basta drammi!

hai visto un volto : se per te, più di tutto, è evidente il volto in questo dipinto, allora possiamo dirti che quello di cui avrai bisogno nel nuovo anno è sincerità .

Ebbene sì, hai bisogno di onestà e chiarezza e anche di poter guardare apertamente le persone che conosci in volto.

Il motivo? Nell’ultimo anno o negli ultimi tempi, evidentemente, hai avuto a che fare con situazioni che ti hanno messo veramente alle strette.

Probabilmente qualcuno di caro ti ha mentito ma, con ancora più certezza, possiamo dire che sei tu ad esserti messo nella condizione di mentire a te stesso !

Se vuoi stare bene o meglio di quanto tu non stia già, è ora di smetterla di raccontarsi bugie e di guardare al nuovo anno con vera onestà.

Pensi di farcela? Forza, siamo con te!

hai visto un cavaliere e la sua "strana" cavalcatura: per te, invece, quello che si vede più di tutto in questo quadro è il cavaliere e il suo curioso mezzo di trasporto.

Dobbiamo veramente dirti di che cosa hai bisogno? Dovrebbe essere chiaro!

Il test dell’anno nuovo ci dice che, per te, è necessario (assolutamente) poter esprimere la tua creatività, ribellandoti finalmente a chi ti vuole tenere con le ali legate!

Basta cercare di compiacere gli altri, basta perdere tempo con persone che non meritano il tuo impegno! La tua “cavalcata” figurativa deve essere quella che ti porterà, finalmente, a realizzare le tue idee ed i tuoi progetti!

Sei un vulcano a cui viene impedito di eruttare: devi liberarti da solo, altrimenti non riuscirai proprio a stare tranquillo!

Non ti serve ragionare o mettere da parte ore di riflessione per capire cosa vuoi: tu lo sai già, devi solo avere la possibilità di andare a prenderlo!

Liberati dalle “catene” emotive e fisiche e… galoppa!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.