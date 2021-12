Peti durante i rapporti sessuali, è normale oppure no?

Flatulenza e gas intestinali potrebbero farti fare dei peti durante il rapporto sessuale, è normale o motivo di preoccupazione?

Sicuramente sganciare dei peti durante il rapporto sessuale non è il massimo per far salire l’eccitazione ma può capitare. Scopri quanto spesso capita e se è una condizione a parer di medici del tutto normale o se dovresti approfondire la questione.

Immagina un momento di puro romanticismo, tu e il tuo partner l’uno sull’altro, aggrovigliati che vi baciate appassionatamente e poi improvvisamente uno dei due emette un peto. Il rumore ed il fetore potrebbero rovinare il momento passione, al di la di questo vi siete mai chiesti se è naturale fare peti in quei momenti? cosa li provoca e come rimediare o evitare?

Peti durante il rapporto sessuale, ecco cosa dovresti sapere

Il peto è una normalissima condizione fisiologica, in media ogni essere umano produce tra 0,5 e 1,5 litri di gas al giorno e lo emette attraverso 10-25 scoregge variabili per intensità di rumore ed odore. Il gas è il risultato dell’aria che ingeriamo durante i pasti e del nostro processo di digestione. Durante la digestione il cibo scomposto dal microbiota intestinale fermenta producendo gas. Questo gas si accumula nell’intestino o nello stomaco e viene espulso attraverso l’ano.

Ogni peto è composte principalmente da 5 gas: azoto, idrogeno, anidride carbonica, ossigeno o metano. Può contenere anche tracce di gas di zolfo ed è a lui che si deve l’odore nauseabondo.

Se il gas è il risultato di un processo fisiologico e fare peti è normale, come si dovrebbe reagire di fronte ad un peto che si manifesta durante il clou del rapporto intimo?

Anche se può sembrare imbarazzante non dovreste permettere ad un peto di rovinare il momento, dovreste piuttosto sdrammatizzare ridendoci sopra per poi continuare come se non fosse mai scappato.

Essere sessualmente compatibili significa essere anche sessualmente complici e questa complicità non si ottiene solo mettendosi a nudo davanti all’altro ma anche coltivando intimità emotiva con l’altro. La complicità è determinante ai fini della durata e della riuscita del rapporto di coppia.

Se notate che i peti sono un deterrente e infastidiscono la vostra performance sessuale dovreste sapere che il modo migliore di non fare peti durante un rapporto sessuale è quello di evitare alcune posizioni sessuali che possono favorire le scoregge.

Se avete gas accumulato nella pancia tutte quelle posizioni che esercitano pressione significativa sulla pancia o sullo sfintere potrebbero farvi emettere peti.

Anche i cibi ingeriti nelle ore che precedono il rapporto sessuale promuovono la fermentazione. Se temete fuoriuscite involontarie di gas oltre ad evitare certi cibi dovreste anche defecare prima di coricarvi sotto il piumone.

In alcuni casi i peti, che si manifestano dentro o fuori dal letto, sono indicatori dell’esistenza di una patologia dell’apparato digerente che fa produrre troppo gas, come ad esempio la sindrome dell’intestino irritabile o la gastroenterite.

Pertanto, se i peti si manifestano troppo spesso o sono un impedimento allo svolgimento delle abituali attività quotidiane non esitate a consultare un medico. Vi consiglierà come arginare questo disturbo.