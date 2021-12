GF Vip, scontro all’ultimo voto: la Regina della casa è sempre Lei!

Al GF Vip è scontro fino all’ultimo voto, ma per i vipponi non c’è nulla da fare: la regina della casa più spiata d’Italia resta sempre lei!

Al GF Vip, come ogni settimana, è tempo di nomination ed anche per la diretta prevista questa sera i concorrenti di Alfonso Signorini dovranno fare i conti con il televoto. Ben 3 concorrenti, infatti, sono finiti in nomination ed uno di loro dirà addio, in maniera definitiva, al suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

Purtroppo però noi siamo troppo curiosi per aspettare il risultato di questa sera, così abbiamo chiesto agli utenti dei social di indicarci chi secondo loro abbandonerà il programma questa sera. Come al solito i risultati non si sono fatti attendere ed abbiamo scoperto chi sarà l’eliminato del GF Vip di questa sera secondo gli utenti della rete che seguono il programma condotto da Alfonso Signorini.

Televoto GF Vip: i nuovi ingressi stracciati da Lei!

Prima di svelarvi il risultato del nostro sondaggio ci sono alcune precisazioni da fare. La prima è che questo sondaggio non ha alcuna valenza ai finiti del televoto ufficiale, in quanto è soltanto un questione che mostra le preferenze degli utenti della rete che ci seguono sui nostri canali social. L’unico mezzo per decretare l’eliminato di questa settimana è il televoto connesso al programma, ovvero quello lanciato da Alfonso Signorini durante la scorsa diretta del Grande Fratello Vip.

Le varie posizioni, inoltre, sono state stilate in base ad una media di voti ricevuti ed in fondo a questo articolo trovate non solo la classifica completa ma anche le relative percentuali.

All’ultimo posto, e di conseguenza il nuovo eliminato secondo gli utenti della rete che hanno scelto di prendere parte a questo sondaggio social, è Biagio D’Anelli che per una manciata di voti, rispetto al secondo classificato, si è piazzato al terzo posto. Evidentemente la sua conoscenza con Miriana Trevisan, mentre lui ha una compagna che l’aspetta al di fuori del programma, non è affatto stata apprezzata dagli utenti della rete che hanno preferito puntare tutto su altri vipponi.

Chi è salva, secondo il nostro sondaggio, anche se per poco, è la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis che sono entrati al Grande Fratello Vip come un unico concorrente, ma non è detto che proseguano quest’avventura per sempre insieme. Chi si classifica al primo posto, e di conseguenza salva dall’eliminazione, per i nostri utenti della rete è Miriana Trevisan che ancora una volta si conferma essere la regina di quest’edizione.