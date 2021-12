Girasoli, eclissi o donna: il test di oggi ci dirà la tua più grande insicurezza

By

Sei pronto per il test delle insicurezze? (Ehm, probabilmente no ma non fa niente). Oggi scopriamo insieme qual è il tuo problema più grande!

Di certo, se sei un affezionato lettore dei test della personalità di CheDonna.it, sai già che cosa devi fare con questo quadro, non è vero?

L’opera che vedi qui sotto, infatti, è del pittore canadese Rob Gonsalves ed è veramente particolare… non trovi?

Noi, ovviamente, vogliamo sapere che cosa hai visto per primo in questo dipinto; ci sono varie opzioni e siamo sicuri che una di loro ti ha colpito particolarmente.

Pronto a rivelarci la tua più grande insicurezza?

Test delle insicurezze: dicci cosa hai visto prima nel dipinto e noi ti sveleremo qual è la tua più grande paura

Che ne dici, ti va di svelare a noi (e anche a te stesso) qual è la tua più grande paura o insicurezza?

Come? No? Beh, è un peccato visto che il test delle insicurezze è già iniziato: ti è bastato guardare il dipinto qua sotto!

Dai, non c’era veramente niente che tu potessi fare: sai benissimo che quando clicchi su un test di CheDonna.it i tuoi segreti non sono mai al sicuro!

LEGGI ANCHE –> Test del deserto: qui è nascosto un tuo segreto, quale sveleremo?



Su, non preoccuparti: il test delle insicurezze ci rivelerà solo quali sono quelle più grandi e che ti attanagliano ogni giorno!

Grazie al dipinto dell’artista canadese Rob Gonsalves, infatti, riusciremo ad individuare la tua insicurezza più grande: devi solo dirci che cosa hai visto o notato per primo nel quadro!

girasoli : per te, quello che è più visibile in questo dipinto sono i girasoli. Ce ne sono così tanti, che si ergono così in alto che era impossibile non notarli !

La tua insicurezza più grande, purtroppo, ha a che vedere con la tua percezione di te stesso o te stessa. Sei una persona che non riesce mai a darsi i giusti meriti o il giusto credito e, proprio per questo, finisci spesso per soffrire !

Hai una percezione di te completamente sbagliata , come se gli altri ti guardassero sempre dall’alto in basso e con ragione.

Di certo è difficile vivere serenamente in questa maniera! Ti senti sempre non tagliato per quello che devi fare, come se fossi un impostore.

La tua insicurezza, spesso, ti impedisce di prenderti i tuoi giusti meriti che lasci agli altri: forse è il caso di combatterla, che dici?

: per te, quello che è più visibile in questo dipinto sono i girasoli. Ce ne sono così tanti, che si ergono così in alto che era ! La tua insicurezza più grande, purtroppo, ha a che vedere con la tua percezione di te stesso o te stessa. Sei una persona che non riesce mai a darsi i giusti meriti o il giusto credito e, proprio per questo, finisci spesso per ! Hai una percezione di te , come se gli altri ti guardassero sempre dall’alto in basso e con ragione. Di certo è difficile vivere serenamente in questa maniera! Ti senti sempre non tagliato per quello che devi fare, come se fossi un impostore. La tua insicurezza, spesso, ti di i che lasci agli altri: forse è il caso di combatterla, che dici? eclissi: hai visto immediatamente l’eclissi lunare che si trova al centro del dipinto (e, diciamocelo pure, è fatta appositamente per mimetizzarsi con i girasoli!).

La tua insicurezza più grande ha a che vedere con i nuovi inizi e con le sfide del futuro. Certo, iniziare qualcosa di nuovo non è mai semplice ma tantissime persone la vedono come un’opportunità: anche se sbagliano, infatti, dopotutto imparano e si muovono!

Per te, invece, un nuovo inizio che coincide con la chiusura di un ciclo precedente è un vero e proprio incubo.

La tua insicurezza più grande è proprio quella di lasciare quello che conosci: non vuoi assolutamente uscire dalla tua comfort zone e fai veramente di tutto per rimanerci!

LEGGI ANCHE –> Riesci a trovare tutte le facce nascoste in questo disegno?

donna: hai visto una donna di spalle come primo elemento in questo dipinto? Bene (o anzi, male!) la tua insicurezza ha a che vedere con il tuo aspetto fisico.

Nonostante tu ti piaccia, sotto sotto pensi di non essere assolutamente “niente di che”.

Credi di avere un aspetto banale e non fai niente per sentirti più bello o bella: scegli vestiti “normali”, non ti trucchi mai in maniera evidente oppure lasci che i capelli siano semplicemente in ordine.

Niente di male in questo, ovviamente, ma la tua scelta ci dice che tutto ciò è frutto di un’insicurezza fisica piuttosto pesante.

Credi di non avere le “carte giuste” per essere considerata una persona piacente o attraente e quindi finisci per vivere la vita in modalità di “riserva”.

Per questo motivo, spesso, ci sono persone che si approfittano di te: appena ti danno attenzione, tu ti senti come se ti stessero facendo un regalo.

Visto che questa è semplicemente un’insicurezza, il nostro consiglio è di provare a credere un poco di più nella tua bellezza (non solo interiore). Cerca di acquisire un minimo di confidenza in più: ti assicuriamo che è tutto quello di cui hai bisogno!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.