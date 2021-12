Francesca Fialdini, com’era agli esordi: da non credere

Francesca Fialdini è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani, ma ricordi com’era durante i suoi esordi in tv? Ecco com’è cambiata durante il corso di questi anni.

Francesca Fialdini è senza alcun dubbio una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani. Basti pensare che è stata l’unica che è riuscita a battere Barbara d’Urso, da anni regina della domenica pomeriggio di canale 5, con il suo Da Noi a Ruota libera, uno dei programmi di maggior successo del primo canale pubblico.

Francesca vanta anni di carriera sul piccolo schermo degli italiani ed ha preso parte, durante il corso di questi anni in tv, in svariate trasmissioni che non solo le hanno permesso di farsi le ossa nel campo della conduzione ma le hanno permesso di fare breccia nel cuore dei telespettatori, che hanno sempre scelto di premiarla con ottimi ascolti.

Tant’è che oggi, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, è considerata una delle professioniste del suo settore, ma ricordate com’era Francesca Fialdini da giovane quando muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Nathalie Caldonazzo, l’incredibile trasformazione: ecco com’era prima del successo

Com’era Francesca Fialdini prima del successo in tv

Francesca Fialdini oltre ad essere una conduttrice è anche una giornalista. Tant’è che ha iniziato la sua carriera proprio in questo modo e, durante gli esordi della sua carriera, ha anche lavorato in radio ad un programma a tema religioso.

Da quel momento la sua carriera è stata tutta in salita in quanto è poi approdata sul piccolo schermo degli italiani, dove ha avuto modo di poter lavorare a diversi progetti che le hanno permesso di farsi conoscere dal pubblico nostrano che l’ha subito apprezzata per la sua simpatia e professionalità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Eva Grimaldi ieri e oggi: la trasformazione dell’attrice

Della sua vita privata non si hanno a disposizione numerose informazioni. Pare però che da qualche tempo a questa parte sia legata a Milo Brunetti, un famoso odontoiatra di Lecco. >Per il resto Francesca ama tenere la sua vita privata ben lontana da quella professionale, in modo tale da non unire i due aspetti ma viversi il suo privato tra le mura di casa senza finire sui giornali o tra le pagine di cronaca rosa.

Francesca Fialdini agli esordi aveva adottato uno stile ed un look molto simile a quello che è solita sfoggiare negli ultimi tempi. L’unica differenza che è possibile notare, oltre a quella che il tempo sembra non averla mai sfiorata, è che il look degli esordi era leggermente più semplice rispetto a quello attuale, ma per il resto Francesca è rimasta la stessa di sempre.

Il tempo per la bella conduttrice non è mai passato ed ogni giorno che passa il suo carisma non fa altro che aumentare.