E’ stata la “gatta morta” del Grande Fratello: ecco com’è oggi

E’ stata la “gatta morta” del Grande Fratello e ha letteralmente conquistato il pubblico: dopo 20 anni, ecco com’è diventata.

Prima della versione vip, il Grande Fratello ha regalato la popolarità a tantissimi personaggi televisivi. La prima edizione è diventata storica e, ancora oggi, sono tanti i concorrenti che vissero sotto le luci delle telecamere per cento giorni mostrandosi senza filtri al pubblico. Oltre al compianto Pietro Taricone e alla vincitrice Cristina Plevani, la concorrente che creò tantissime dinamiche diventando immediatamente un personaggio fu Marina La Rosa.

Bellissima, sensuale e super femminile, Marina La Rosa fece perdere la testa a molti uomini della casa e a tantissimi telespettatori. Da quel Grande Fratello sono ormai passati anni, ma com’è diventata e cosa fa oggi Marina La Rosa?

Dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi fino al teatro: com’è diventata e cosa fa oggi Marina La Rosa

Marina La Rosa, dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello, si è dedicata alla recitazione. L’ex gieffina ha partecipato a fiction di successo e ha recitato in importanti spettacoli teatrali. Nel 2019 partecipa alla quattordicesima edizione del reality show L’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi conquistando il secondo posto. Oltre alla propria carriera, Marina La Rosa non ha trascurato la propria vita privata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>GF Vip, i nuovi concorrenti non lasciano indifferenti: il verdetto spiazza

Marina La Rosa, il 18 settembre 2010 a Teano, ha sposato l’avvocato Guido Bellitti, da cui ha avuto due figli: Andrea Renato nato nel 2009 e nel 2011 Gabriele. Il matrimonio tra i due, oggi, è finito. Ad annunciarlo è stata la stessa Marina in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale Chi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Un dolore incancellabile: il dramma dell’ex di Uomini e Donne

“Il problema non è riconducibile solo all’amore in sé, ma al veder naufragare tutte le proiezioni. Per molto tempo ho pensato che la vita sarebbe andata in un certo modo, ora la realtà vira da un’altra parte”, ha raccontato al magazine diretto da Alfonso Signorini parlando dei motivi che hanno portato alla separazione.