Hai mangiato troppo a Natale? Come rimediare con la dieta dopo le feste

Mangiato troppo durante le feste di Natale? Scopri come rimediare con la dieta da seguire dopo le feste.

Pranzi e cene di Natale ti hanno fatto mettere su qualche chilo? Niente paura. Nella maggior parte dei casi, basta infatti tornare alla vita e all’alimentazione di sempre per perdere quanto acquisito e tutto senza dover andare incontro a restrizioni caloriche o a sessioni estenuanti di sport.

Scopri quindi come tornare al suo peso forma dopo le mangiate natalizie e tutto con la dieta dopo le feste. Un modo di mangiare naturale ed in grado di aiutarti ad eliminare i liquidi in eccesso e gli eventuali chili di troppo. Tutto senza soffrire, comodo no?

La dieta dopo feste: perfetta per perdere peso dopo i pasti di Natale

Quando i giorni più caldi delle feste passano, la maggior parte delle persone si trova a far fronte a qualche chilo di troppo o ad una spiacevole sensazione di gonfiore. Si tratta di un effetto più che normale, dovuto in particolar modo ai liquidi trattenuti per via del cambio di alimentazione.

Un problema che, contrariamente a quanto si pensa, è facilmente risolvibile. Basta infatti tornare a mangiare normalmente (se si mangiava bene già da prima) o imparare ad alimentarsi in modo sano e bilanciato per tornare rapidamente al proprio peso forma. E tutto senza dover rinunciare alla pizza del Sabato sera. Come? Ecco alcune dritte da seguire.

Effettuare pasti sani e bilanciati. Il modo migliore per tornare in forma è quello di fornire all’organismo alimenti sani e bilanciati tra loro. Sono quindi da bandire almeno per qualche giorno gli zuccheri, i cereali raffinati, le carni grasse, i grassi idrogenati e i prodotti industriali. Si tratta infatti di alimenti che portano la glicemia ad innalzarsi e che sono spesso anche ricchi di sale e di sostanze che non facilitano lo smaltimento dei liquidi. Cosa che, nel post feste si rivela essenziale.

Andando al cosa mangiare sono consigliati cereali integrali, frutta e verdura, latticini e carni magre, uova e poco sale. Come condimento è preferibile usare solo aceto di riso o di mele e, ovviamente, l’olio extra vergine d’oliva. Quanto ai pasti, questi dovranno essere il più possibile bilanciati. Ciò significa introdurre una quota di carboidrati, proteine magre e grassi buoni ad ogni pasto.

Bere tanta acqua. Idratarsi è un altro aspetto fondamentale per poter eliminare facilmente i liquidi in eccesso. Meglio preferibile un’acqua povera di sodio e dal basso residuo fisso, da usare possibilmente anche se si fanno tisane, caffè o tè. In questo modo sgonfiarsi sarà molto più semplice e si arriverà presto ad una piacevole sensazione di benessere.

Fare attività fisica. Muoversi ovviamente, aiuta l’organismo a riprendersi dalle giornate un po’ pigre delle feste, stimola il metabolismo e facilita il dimagrimento. Se non si è abituati basta fare lunghe camminate a passo sostenuto e il peso in più inizierà ad andar via più velocemente di quanto si pensi.

Niente diete drastiche o rinunce assurde, quindi. Almeno la metà del peso preso dopo le feste è fatto infatti di liquidi che con la giusta alimentazione andranno via facilmente. L’eventuale grasso accumulato sparirà muovendosi e mangiando in modo da non incamerarne altro. E tutto per tornare al peso di prima nel giro di una o due settimane al massimo.

Dopotutto, la parola dieta non è nata per indicare una restrizione quanto un modo corretto e sano di alimentarsi, che poi nel lungo tempo è anche ciò che aiuta a raggiungere i risultati migliori. Risultati che, in questo caso si potrà raggiungere in pochissimo tempo.

