Volete farlo nella doccia? Ecco cosa fare e cosa non fare assolutamente

Freddo è freddo e su questo non ci piove: che ne dite di farvi una doccia bollente insieme? Ecco come fare (e come non fare) l’amore in doccia!

Tu ed il tuo partner non ne potete più di rapporti intimi mezzi svestiti, con i calzini sui piedi ed il terzo incomodo rappresentato dal piumino?

Anche con i termosifoni che vanno a pieno regime e la passione che divampa, spogliarsi è una vera e propria epopea?

Mani e piedi freddi hanno reso i vostri rapporti intimi una roulette roussa? Bene (o meglio: male), non preoccupatevi. Abbiamo la soluzione perfetta per voi!

Come fare l’amore in doccia: ecco tutti i consigli utili per divertirsi e qualche cosa da sapere assolutamente

Anche se l’inverno è appena iniziato, noi ci sentiamo di dirlo: basta con questo freddo!

I tuoi piedi o le mani gelate rappresentano un ostacolo non da poco per la tua vita intima?

Il tuo partner cerca di farti eccitare con sensualissime mosse di ballo completamente nudo se non per i calzini?

Bene, allora sapete benissimo di che cosa stiamo parlando: i rapporti intimi in inverno possono diventare veramente una barzelletta!

Fortunatamente, la soluzione c’è: basta farsi una doccia bollente insieme per risolvere il tutto!

Ma… come fare l’amore in doccia?

Se ci avete già provato, sapete bene quanto possa essere difficile e se non ci avete già provato… beh, iniziate ad armarvi di pazienza!

Di seguito abbiamo alcuni consigli su come fare l’amore in doccia (senza farsi male) e riuscendo anche a divertirvi: che ne dite, vi va di provarli?

la sicurezza prima di tutto : va bene che ve lo stiamo suggerendo noi di fare l’amore in doccia ma ricordatevi che la sicurezza è importante !

La doccia non è pensata per darsi da fare e quindi è importante stare veramente molto ma molto attenti!

Ricordatevi che elementi come pannelli in vetro, tendine, poggia sapone e chi più ne ha più ne metta non sono vostri amici . Non appoggiatevi a loro! Cercate di fare prima un controllo della situazione e immaginatevi mentre, nudi e ricoperti d’acqua, vi state dando da fare.

A cosa è più sicuro appoggiarsi? C’è un muro sul quale potete fare presa? Evitate di farvi male controllando prima l’ambiente e, se necessario, usate i supporti di gomma per il piatto della doccia. Non c’è niente di peggio che terminare un rapporto… con una chiamata alla guardia medica!

Il lubrificante , quindi, è fondamentale! Tenetelo a portata di mano e, se possibile, usate uno al silicone: quelli all’acqua si sciolgono immediatamente!

Ovviamente, poi, non vi scordate il preservativo per prevenire malattie e gravidanze indesiderate. Mettetelo prima di entrare nella doccia , visto che l’acqua potrebbe rendere difficoltosa la preparazione del tutto!

Sappiamo che può sembrare scomodo ma è meglio perdere due minuti adesso invece che rammaricarsi nel prossimo futuro, non trovate?

Meglio che tu ed il partner (insieme) diate una sciacquata agli ambienti, in modo che se doveste decidere di sedervi per terra non mettiate i vostri genitali a contatto con sporco, microbi o chissà cos’altro.

Non c’è niente di male a preparare l’ambiente al meglio prima: vi lascereste mai andare ad un rapporto sessuale focoso su un paio di lenzuola unte e bisunte?

