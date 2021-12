Scegli uno di questi quattro cristalli: ti diremo come andrà Capodanno!

Il test dei cristalli di Capodanno è pronto per dirti come andrà la notte del 31 Dicembre: tu, però, sei pronto a scoprirlo?

Capodanno, lo sappiamo bene, può essere una festa divertentissima, dove riesci a celebrare con amici e parenti la fine dell’anno vecchio oppure una vera e propria sciagura.

Non ci sono mezzi termini!

Chiunque parli di Capodanno, infatti, ti dirà che o lo ama alla follia o che lo odia come non mai. Ci sono persone che lo pianificano per mesi, per poi vedere tutti i piani saltare in aria all’ultimo minuto, e persone che si affidano alla corrente, invece, vivendo spesso delle nottate da sogno.

Onde scongiurare che il prossimo Capodanno sia semplicemente un incubo, oggi abbiamo il test perfetto per te. Che ne dici, giochiamo insieme?

Test dei cristalli di Capodanno: scegli uno dei quattro e scopri che cosa ti succederà la notte del 31 Dicembre

Cosa possiamo aspettarci per il Capodanno 2021?

Speriamo, ovviamente, qualcosa di meglio rispetto agli anni passati che hanno portato con sé una carrellata di cattive notizie, non trovi?

Che tu abbia avuto un anno fantastico od un anno così così, Capodanno rimane sempre e comunque un momento di bilanci e di celebrazioni.

A patto, ovviamente, che tu riesca a celebrare!

LEGGI ANCHE –> Scegli un cucchiaio e scopriamo cosa ti aspetta nel 2022

Tantissime persone, infatti, detestano con tutto il cuore Capodanno visto che è generalmente una festa che obbliga ad uscire al freddo, per andare a cenoni con gente che conosci poco oppure a feste costosissime dove non ti divertirai e passerai il tempo a cercare i tuoi amici.

Va bene, va bene: questa è la visione negativa ma ci sono anche persone che adorano, letteralmente, il Capodanno!

Per sapere come andrà la notte che ci accompagnerà dal 31 Dicembre 2021 al 1 Gennaio 2022, abbiamo deciso di proporti il test dei cristalli di Capodanno.

Devi solo scegliere quello che ti attira di più e scoprirai come andrà la tua serata!

cristallo arancione : se hai scelto il cristallo arancione, possiamo assicurarti che avrai un Capodanno soddisfacente… ma niente di più!

Tutto andrà per il verso giusto e non dovrai faticare per vivere una serata divertente. Semplicemente, però, non succederà niente di eclatante nell’uno e nell’altro senso!

Non ci saranno problemi ma non ci saranno neanche grandi emozioni: vivrai tutto con pigra felicità e contentezza.

Niente di male, ovviamente, in questo figuriamoci! Meglio un Capodanno tranquillo ad un Capodanno complicato, non credi?

Certo, ti mancherà quel brivido che, di solito, caratterizza le serate e le celebrazioni più riuscite: niente ti vieta, però, di cercarlo in altri giorni dell’anno!

: se hai scelto il cristallo arancione, possiamo assicurarti che avrai un Capodanno soddisfacente… ma niente di più! Tutto andrà per il verso giusto e per vivere una serata divertente. Semplicemente, però, non succederà di nell’uno e nell’altro senso! Non ci saranno problemi ma non ci saranno neanche grandi emozioni: vivrai tutto con pigra felicità e contentezza. Niente di male, ovviamente, in questo figuriamoci! Meglio un ad un Capodanno complicato, non credi? Certo, ti quel che, di solito, caratterizza le serate e le celebrazioni più riuscite: niente ti vieta, però, di cercarlo in altri giorni dell’anno! cristallo azzurro e viola: sei pronto ad un Capodanno magico? Eh sì, il test del cristallo di Capodanno ci svela che il 31 Dicembre, per te, sarà un giorno veramente importante!

Forse non saranno le feste di Capodanno a fare la differenza ma sicuramente arriverai al cenone con un sorriso stampato sul volto. Succederà qualcosa di assolutamente inspiegabile ma che, però, è estremamente benefico per te e per chi ti vuole bene.

Meglio di così, veramente, non si può!

LEGGI ANCHE –> Quanto sei pronta per il 2022? Questo test ci svela la tua condizione

cristallo rosa : questo, lo sai bene, è un colore che ci parla di sentimenti amorosi e, quindi, il tuo Capodanno potrebbe essere all’insegna proprio di questo.

L’Amore! Forse passerai l’ultima notte dell’anno abbracciata al tuo compagno o compagna oppure potresti conoscere qualcuno di speciale proprio quella notte. Chissà?

Questo cristallo ci indica che la tua notte di Capodanno sarà pieno di romanticismo ma il colore ci parla anche di gioventù: non è che c’è un amore appena nato da solidificare oppure uno che non hai ancora incontrato da far nascere?

: questo, lo sai bene, è un colore che ci parla di e, quindi, il tuo Capodanno potrebbe essere all’insegna proprio di questo. L’Amore! Forse passerai l’ultima notte dell’anno abbracciata al tuo compagno o compagna oppure potresti conoscere qualcuno di speciale proprio quella notte. Chissà? Questo cristallo ci indica che la tua notte di sarà di ma il colore ci parla anche di gioventù: non è che c’è un amore appena nato da solidificare oppure uno che non hai ancora incontrato da far nascere? cristallo verde e giallo: hai scelto questo cristallo? Allora, come direbbero gli inglesi, brace yourself, cioè preparati!

La notte di Capodanno non sarà una battaglia ma quasi: per divertirti o per stare bene insieme alle persone che ami dovrai perseverare.

Cosa vuol dire questo? Semplicemente che ci saranno numerosi imprevisti o avvenimenti che potrebbero metterti di cattivo umore. Sentirai più volte il desiderio di girare i tacchi e tornartene a casa, per festeggiare il nuovo anno sotto il piumino. Tieni duro e sarai ricompensato: forza, ce la puoi fare!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.