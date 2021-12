Quando apri i regali di Natale? Scopri la tua vera personalità

Ehi, il test dei regali di Natale non potrebbe di certo capitare in un momento migliore di questo: quando pensi sia giusto aprirli?

Sappiamo benissimo che questo è un argomento capace di dividere famiglie e di far litigare anche le coppie più affiatate.

Noi, però, abbiamo il dovere di chiedertelo: quando ti piace aprire i regali di Natale?

No, non fate iniziare immediatamente una guerra a suon di carte regalo strappate, coccarde che volano e oggetti che vengono nascosti!

Questo vorrebbe essere un semplice test della personalità sul Natale: non iniziate a litigare per colpa nostra!

Test dei regali di Natale: dicci quando ti piace aprirli e scopri che tipo di persona sei veramente

Sappiamo bene che, al mondo, esistono numerosissimi tipi di persone e che è impossibile fare delle distinzioni troppo nette.

Di certo, però, il test dei regali di Natale ci dividerà in due fasce ben nette e distinte: tu, quando pensi che sia giusto aprire i regali di Natale?

Anche se la domanda è semplice sappiamo bene che la risposta non lo è altrettanto. Su questa domanda famiglie intere si sono divise, coppie hanno pensato di divorziare e genitori e figli si scontrano dalla notte dei tempi.

Non male, quindi, come domanda per un test della personalità, non credi?

Dai, dicci subito quando pensi che sia meglio aprire i regali di Natale e noi ti diremo che tipo di approccio hai alla vita. Pronto a scoprire meglio chi sei?

preferisci scartare i regali subito dopo cena: se notizia è l’anagramma del nome di Tiziano Ferro, come cantava in una delle sue canzoni più famose, possiamo ben dire che impazienza potrebbe essere l’anagramma del tuo!

(Lo abbiamo scritto prima di scoprire che impazienza non ha anagrammi possibili se non con qualche lettera in meno: ma d’altronde nessuno si chiama impazzai o ampiezza in ogni caso!).

Per te tutto, dai regali di Natale alla vita, è qualcosa che andrebbe vissuto non solo al massimo ma continuando a premere il piede sull’acceleratore!

Non sei di certo una persona che si ferma ad aspettare (cosa, poi?) e che vuole godersi la vita senza fare troppi pensieri.

Tradizioni? Chi ne ha mai sentito parlare? Per te è importante vivere tutto e, proprio per questo motivo, finisci sempre per ritrovarti in situazione al limite, stimolanti e incredibili!

Sei pieno di energia e di felicità e trasformi qualsiasi piccolo raduno in una vera e propria festa!

preferisci scartare i regali la mattina dopo: chi va piano, dice il proverbio (e non Tiziano Ferro) va sano e va lontano.

Per te queste sono parole secondo le quali vivere e fai di tutto per rispettarle!

Sei una persona che ha a cuore l’attesa proprio perché pensi che il vero piacere non sia nel momento preciso in cui realizzi quello che vuoi ma durante la ricerca!

Arrivare subito al dunque, per te, è semplicemente inaccettabile così come andare contro una tradizione che ti guida da anni.

Aprire i regali è un percorso ed un processo: non si possono di certo aprire dopo cena, così, come se niente fosse!

Per te è importantissimo poterti godere il viaggio, assaporare ogni istante e non mettere fretta a niente e a nessuno.

Insomma, sei una persona decisamente calma ed equilibrata, che sa quello che vuole nella vita e non ha paura di aspettare per averlo esattamente come vuole.

Complimenti per la pazienza!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.